Бегун, сталкер, щелкун и топляк – латвийские учёные назвали стадии заражения спорами Ленина

Новые исследования латвийских учёных говорят о том, что эпидемия заражения спорами памятников Ленину в Прибалтике может привести к чудовищным последствиям – опасность сильно недооценена.

Доктор Аия Лине, директор по исследованиям Латвийского центра биомедицинских исследований (LBMC), призвала к введению чрезвычайного положения. Специалисты обратились к исследованию советских миколога и радиофизика Курёхина и Шолохова – они ранее доказали, что Ленин был одновременно и грибом, и радиоволной.

– Памятники Ленину – это плодовые тела, произведённые огромной грибницей, охватившей примерно 1/8 часть суши. Уничтожив их, мы словно раздавили десятки перезревших грибов-дождевиков – и множество спор разлетелось по всей стране. Учёные LBMC дали название этому грибу Cordyceps Leninus, – говорит Лине.

В настоящее время LBMC классифицировал четыре стадии заражения людей спорами Cordyceps Leninus:

Бегун – заражённые на этой стадии начинают понимать и говорить по-русски (иногда проявляется картавость), способны быстро перемещаться и вступать в диспуты на тему классовой борьбы в империалистическую эпоху.

Сталкер – заражённые на этой стадии теряют волосяной покров головы, на нижней части лица появляются наросты, принимаемые за бороду. Имеют свойство прятаться, а затем выкрикивать лозунги в нужный момент.

Щелкун – заражённые на этой стадии теряют зрение и перемещаются путём эхолокации, стараясь добраться на центральную площадь населённого пункта.

Топляк – на этой стадии заражённые обрастают плотными наростами, напоминающими пальто или костюм-тройку, укореняются на постаменте и образуют новый памятник Ленину.

Доктор Аия Лине отдельно отметила, что свойства радиоволны делают возможным распространение спор Cordyceps Leninus через гаджеты и другие электронные устройства. Институт LBMC предлагает правительству Латвии ввести «электронный карантин» и запретить распространение информации из потенциально заражённых источников, а русскоговорящих жителей и гостей страны направить в карантинные лагеря, как потенциально заражённых.

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