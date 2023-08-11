Юрию Лозе запретили въезд в Великобританию по представлению местного профсоюза каменщиков

Российский бард, певец, композитор, поэт, музыкальный критик, теоретик музыки, автор легендарной песни «Плот» Юрий Лоза больше не сможет въехать в Великобританию – его имя появилось в чёрном списке Королевской службы пограничного и таможенного контроля.

Судя по странице Лозы на сайте службы, представление о запрете въезда подал Английский профсоюз каменщиков и естествоиспытателей. Это старейшая профсоюзная организация в стране, стоявшая у истоков всех основных парламентских партий. Её позиция, высказанная по тем или иным вопросам, приравнивается к силе закона.

Вероятно, Лоза вызвал возмущение учёных и строителей тем, что отрицал шарообразную форму Земли. Некоторые эксперты полагают, что теперь ему надо быть вдвойне осторожнее – зачастую в отношении таких людей устраивают преследование и травлю. Сам бард, певец, композитор и поэт недавно сообщал, что неизвестные прислали ему билет на колесо обозрения, которое в тот день чуть не сорвалось с креплений. Также съёмочная группа одного из федеральных телеканалов, приехавшая к нему в Подольск снимать репортаж, обнаружила под дверью музыкального критика нечистоты, однако сам он не верит, что за этим могут стоять английские недоброжелатели – по его словам, «в Подольске всегда так».

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