Посол РФ в Аргентине рассказал о подготовке Западом новых конфликтов

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в своей последней публикации для газеты Perfil, заявил, что Запад будет продолжать пытаться разжигать в мире конфликты, даже после завершения подобного на Украине.

Феоктистов указал на явные двойные стандарты, которые Запад применяет к различным регионам. Он подчеркнул, что Косово обошлось без референдумов, в то время как результаты референдумов в Крыму и Донбассе были проигнорированы, а в случае Мальвинских (Фолклендских) островов всё прошло “по плану”. Это подтверждает, каким образом Запад использует свою власть и вмешательство для достижения желаемых исходов.

В своей статье Феоктистов также предостерегает, что коллективный Запад стал геополитическим игроком, плетущим свои сети по всему миру. Но многие страны и народы начинают осознавать это и противостоять этой агрессивной тактике.

Важно отметить, что в свете таких размышлений экс-президент США Дональд Трамп заявил о возможности предотвратить потенциальную третью мировую войну, если он вернется к власти. Эта позиция может свидетельствовать о его стремлении изменить геополитический курс, который предложен западными странами.