Voyah Free: небесное зеркало

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Как мечта, ребята. При взгляде на этот автомобиль возникают ассоциации с Porsche и Volvo, но что вы хотите, сейчас все выпускники мирового

автопрома друг на друга похожи. Что мне в принципе нравится в электромобилях,

сегодня аэродинамика вновь вернулась во главу угла. Когда речь идет об

электрическом двигателе, любая возможность повысить энергоэффективность ценится

на весь золота (или на вес батареи, которая занимает основную часть массы

автомобиля).

Так или иначе, втягивающиеся

ручки, обтекаемый кузов и зализанность кормы – все это выполнено не только

эффективно, но и очень красиво. Если честно, при взгляде на эту машину мое

сердце пропустило пару ударов. Красиво же!

По размерам Voyah Free ближе к BMW X5 или Porsche Cayenne: 4905 мм в длину, 1950 в ширину. По высоте,

впрочем, автомобиль чуть ближе к асфальту: 1605 мм.

Отдельный элемент восхищения –

решетка радиатора. Понятно, что в данной комплектации она носит лишь

декоративный характер, дань традициям, но в гибриде-то ДВС находится все там

же, под капотом. Так что расставаться с привычными элементами мы не спешим.

КАК ВНУТРИ:

Салон в Voyah Free создан, чтобы впечатлять. Одна только верхняя

часть торпедо, поднимающаяся, открывая огромный экран, когда включается

зажигание, заставляет восторженно выдохнуть. Выдыхайте, друзья, выдыхайте. Тут

много интересного и удивительного.

Салон, двери и торпедо – все

отделано высококачественной эко-кожей, невероятно приятной на ощупь, с

идеальной отстрочкой и швами. Помните когда фраза “высокое качество китайского

автопрома” вызывало сомнения? Эти времена закончились. По качеству отделки Voyah Free даст прикурить большинству премиальных европейцев

в своем ценовом сегменте.

Здесь целых три экрана:

приборная панель, бортовой компьютер посередине и экран для пассажира справа.

Отклик на прикосновение моментальный, интерфейс приятный.

В ранних прочитанных мной обзорах я читал отзывы про глючность и запутанность

интерфейса Voyah Free. Докладываю: глюков я не заметил (ладно, один есть, расскажу чуть позже), а

интерфейс мне показался вполне понятным и логичным.

Открывание люка зарядки, затемнение панорамной крыши (стекло меняет

прозрачность) и еще пара функций вынесены в самые верхние пункты меню. Кроме

того, этот “частый набор” можно настраивать.

А вот глюком является проблема

с вытаскиванием пистолета зарядки из розетки: иногда машина просто не хочет его

отпускать. В пресс парке посоветовали несколько раз включить и выключить

зарядку. В меню есть пошаговая инструкция по разблокировке зарядки, кстати. И

она работает. Впрочем, всем этим проблемам жить до следующей пары новых прошивок. Главное,

чтобы новые глюки не появились.

Сзади сидеть очень комфортно,

пространство для ног есть, а залитый через панорамную крышу солнцем салон в

теплых светлых цветах очень поднимает настроение.

КАК ЕДЕТ:

Вот здесь, конечно, начинается

самое волшебство. Не каждая машина при вождении выполняет обещания, которые дает

ее экстерьер. В случае же Voyah Free, могу с уверенностью утверждать, что план

перевыполнен в большим-большим запасом. Электрическая тяга дает эквивалент 489

лошадиных сил и разгоняет автомобиль за 4,7 секунды. Благодаря пневмоподвеске и

изменяемому усилию на руле, баланс комфорта и чувствительности управления

соблюден блестяще. А периодические пробуковки в поворотах в спортивном режиме

прибавляют азарта и заставляет жалеть о том, что нынче все дороги утыканы

камерами. Нажимаешь на педаль – и тебя вжимает в кресло так, как будто готовят

в космонавты. Я не устану повторять, что даже по сравнению с автомобилями с

более быстрым разгоном, но с ДВС, здесь разгон ощущается гораздо острее, хотя

бы за счет отсутствия переключаемых передач.

На сайте производителя

указано, что запас хода у Voyah Free 500 километров, однако после этой надписи стоит аж целых три звездочки, и

вы знаете что это значит.

Все зависит от скорости движения (на тесте была оптимальная для заряда – 60

км/ч), на идеальной поверхности, в идеальную погоду, полагаю, с выключенным

кондиционером и музыкой. На деле здесь будет километров 400-450, с учетом того,

что в зимний период активно работает печка, а в летний – кондиционер.

Кроме того, если вы накручиваете больше двухсот километров каждые сутки, и у

вас есть куда поставить собственную зарядную станцию (для этого нужно

подключение к трехфазовой сети), будьте готовы эту самую станцию приобрести.

Заряжаться с нуля до восьмидесяти процентов от обычной розетки на 220

автомобиль будет двое суток.

Не лишним будет упомянуть все

возможные ассистенты вождения, начиная с удержания полосы и адаптивного

круиз-контроля, заканчивая полностью автоматической парковкой (крутить руль и

жать на педали уже не надо), обзором на 360 градусов с включаемым 3D режимом (при этом изображение автомобиля

становится прозрачным), системой предупреждения столкновения, системой ночного

видения и кучей еще всего полезного.

КАК ЗВУЧИТ:

Звучит просто великолепно.

Штатная акустика Dynaudio это широкополосная система с 10 динамиками и сабвуфером. Шумоизоляция в

автомобиле тоже на высоте, благодаря использованию шумоизолирующих материалов в

отделке и утолщенному шумопоглощающему остеклению в передней части салона. Во

время движения единственный шум, который слышно, – звук шин при контакте с

асфальтом. Звука и вибраций двигателя нет, и это одна из главных фишек

космической эры автомобилестроения.

КАК ГИТАРА:

Гитара в багажнике поместилась

без труда, хотя излишне просторным я бы багажное отделение не назвал. Из-за

размещенной запаски багажник очень неглубокий. Гитара невысоком футляре

разместилась отлично, но более объемный груз может создать проблемы.

ВЫВОДЫ:

Вот тут я решил озвучить свою самую большую претензию к производителю. Да, вы

сделали офигенно крутую тачку, пусть даже сейчас она продается за 9 миллионов

рублей (умолчу сколько она стоила пока рынок держал западный автопром), и она

вполне соответствует этим деньгам, правда. Но, черт побери, почему вы сделали

такой дешевый ключ? Форма отличная, интригующая и интересная. Издалека. Но стоит взять этот ключ в руку, и все сразу становится на свои места. Он почти

ничего не весит, и сделан из самого дешевого пластика. Ключ из алюминия или

какого-то другого метала отлично бы завершил картину и стал бы отличной

вишенкой на торте. Но нет. Кто-то решил сэкономить.

Тем не менее, в сухом остатке

это все равно машина моей мечты. Красивая, мощная, технически оснащенная и

абсолютно электрическая. Тактильный восторг от салона зашкаливает, а от

внешности машины просто захватывает дух. Да, знаю, что дорого, зато у меня

мечта появилась. А это куда дороже.

И – да, при закрытии и открытия автомобиля логотип и решетка подсвечиваются. А

то вдруг вы сомневались.