Нигер подал заявку на вступление в ОДКБ

Глава президентской гвардии Нигера, подполковник Хабибу Ассуман направил официальный запрос в МИД России с просьбой рассмотреть вопрос о внеочередном вступлении африканской страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как отмечает новый лидер Нигера, только «законные наследники СССР» смогут обеспечить порядок в одной из крупнейших стран Африки.

– Тысячи моих соотечественников учились в великом Советском Союзе, именно Москва дала Африке путёвку в жизнь. Без русских мы бы были по-прежнему колонией Запада, мы просим Россию и её союзников снова помочь нам сбросить гнёт колонизаторов, – сообщил Ассуман журналистам.

По информации «Комсомольской правды», Нигер может стать членом ОДКБ уже через две недели. В этом случае любая агрессия против африканской страны будет рассматриваться, как атака на всех членов военно-оборонительного союза.

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