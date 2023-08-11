 

Нигер подал заявку на вступление в ОДКБ

11.08.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава президентской гвардии Нигера, подполковник Хабибу Ассуман направил официальный запрос в МИД России с просьбой рассмотреть вопрос о внеочередном вступлении африканской страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как отмечает новый лидер Нигера, только «законные наследники СССР» смогут обеспечить порядок в одной из крупнейших стран Африки.

– Тысячи моих соотечественников учились в великом Советском Союзе, именно Москва дала Африке путёвку в жизнь. Без русских мы бы были по-прежнему колонией Запада, мы просим Россию и её союзников снова помочь нам сбросить гнёт колонизаторов, – сообщил Ассуман журналистам.

По информации «Комсомольской правды», Нигер может стать членом ОДКБ уже через две недели. В этом случае любая агрессия против африканской страны будет рассматриваться, как атака на всех членов военно-оборонительного союза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Бедеров из T.Hunter порекомендовал «Мой Офис» в качестве аналога ПО от Microsoft

11.08 / Посол РФ в Аргентине рассказал о подготовке Западом новых конфликтов

11.08 / Voyah Free: небесное зеркало

11.08 / Звезды 90-х и 2000-х устраивают бесплатное музыкальное шоу

11.08 / «Сына похоронил. Но осуждаю»

11.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Пятихатка за 100 млрд.

11.08 / Врач Лебедева заявила, что в «тропические ночи» могут обостряться сердечные и нервные заболевания

11.08 / Мнение: Сапожник и Строгое Воздержание

11.08 / “Старушка” не сдает позиций – пережившая реанимацию Мадонна выставила напоказ свои прелести

11.08 / Мнение: О помощи со стороны США наглядно… Украину «кидают» и сливают?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика