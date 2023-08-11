«Сына похоронил. Но осуждаю»

Константин Добровольский 43 года искал и хоронил останки погибших солдат Великой Отечественной. В этом году — похоронил сына-вагнеровца.



Председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский. Кадр из фильма «Иван-чай» документального проекта «Командировка»

«Пригласили выступить к 9 Мая на уроке "Своих не бросаем". Я отказался. Я знаю, как у нас никто не забыт. В 80-х останков было в тундре больше, чем грибов. Позор. И сейчас 80 лет с войны прошло, а мы все равно находим и хороним каждый год. "Никто не забыт"!..»

Добровольский копает 43 года. Там, где на севере Мурманской области проходил фронт, поисковик каждое лето находит останки незахороненных погибших Великой Отечественной. За свою жизнь он похоронил 20 000 человек. За эти 43 года не было ни дня, чтоб Константин Алексеич, дядя Костя, как зовут его молодые поисковики, не думал о погибших на той войне.

А в этом году в цинке привезли ему сына-вагнеровца. Сергей погиб в Бахмуте. Отец был против его ухода в ЧВК и участия в СВО.

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