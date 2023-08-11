 

Врач Лебедева заявила, что в «тропические ночи» могут обостряться сердечные и нервные заболевания

11.08.2023, 8:54, Разное
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Врач-терапевта Марина Лебедева заявила, что даже температуры выше 18 градусов могут вызвать у людей дискомфорт, когда хронические недуги начинают проявлять себя. Также у человека могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания, нервные расстройства и дыхательные проблемы, предупреждает она.

Больше всего от “тропических ночей” могут пострадать астматики, люди с нервной дисгармонией и страдающие избыточным весом. Влажные вечера могут стать настоящим вызовом для их организмов.

Доктор Лебедева пояснила, что такие симптомы, как головная боль, ощущение слабости, тоска и учащенное биение сердца, могут стать сигналами тревоги, поэтому может понадобиться срочная помощь врача. Она также добавила в список ночные судороги, отеки лица и конечностей, затруднение речи.


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