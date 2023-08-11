Мнение: Сапожник и Строгое Воздержание

Искал что-нибудь про американские нравы в интернете, устав от отечественного фонтанирующего абсурда. И нашел забавное в телеграм-канале некой Лавинии:

«в американских школах существует два типа полового воспитания:

Abstinence-Only учит полному воздержанию до брака, а в некоторых вариантах и в браке, если секс не ведет к зачатию.

Comprehensive Sex Education больше напоминает обычный европейский школьный предмет, хотя далеко не такой либеральный».

У меня уже в этом месте полезли глаза на лоб – прямо толстовщина какая-то! Особенно это – «а в некоторых вариантах и в браке, если секс не ведет к зачатию»!! Ведь точно – это ж именно наш Лео Толстой любил к такому призывать (наплодив бессчетное количество бастардов со своими деревенскими девками). Но чтоб такое в современной Америке??

Подумал, шутка. Но нет, далее в том же посте еще круче:

«Abstinence-Only, казалось бы, пришедший прямиком из Средних веков, преподается в 37 штатах! Вы не удивитесь, что как раз эти же штаты являются оплотом про-лайферов».

«Abstinence-Only», думаю, следует перевести как «строгое воздержание». И это – в 37 штатах. Всего, напомню, в США 50 штатов, стало быть, две трети (!) американских штатов преподают детям «строгое воздержание», причем и до брака, и после, и даже в нем самом. Неплохо! Так вот почему американцы такие невротики…

И далее в том же посте:

«С образованием на LGBT-темы тоже смешно: 17 штатов требуют включения оного в учебный план. Однако 10 из них предписывают позитивно освещать свободный выбор ориентации и инклюзивность, а 7 обязывают негативно описывать гомосексуализм и прочие гендерные варианты.

Школы в остальных штатах вольны сами решать включать ли LGBT в половое воспитание (это если они решили вообще преподавать данный предмет) и большинство их них предпочитает на эти темы молчать».

Мда, все-таки Америка – свободная страна! Только – не во всех штатах. У нас в РФ, напомню, с этим делом нынче – как в Средневековье: просто запрещено ВСЁ.

Вообще у Лавинии – интересный канал. Полистал, пытаясь представить себе, кто вообще его ведет. Похоже, какая-то наша девушка, но, видимо, жившая долгое время в Британии (шпионка? Родители – дипломаты?), а потом оказавшаяся почему-то снова в России (там есть пост, как она недавно ходила в театр Вахтангова и осталась очень недовольна игрой престарелой Максаковой). «Взгляд со стороны» на наши унылые реалии – как раз то, что я люблю. И что нынче не найдешь днем с огнем, поскольку все, кто «со стороны» (и многие местные) от наших чудных березок свалили, оставив нас с ними наедине. Но нет – не все всё же.

Вот еще из Лавинии:

«…находясь в роли комментатора, я все время думаю о бессмысленности такого общения.

Заходишь в комменты к любой статье на любую тему, там много разных людей. Высказывают своё мнение, спорят, соглашаются, ругаются, в общем как всегда.

И вот начинаешь вовлекаться в эти разговоры, и становится ясно, что общение непонятно кого с непонятно кем совершенно бесцельное и пустое занятие.

У людей настолько разная реальность, что понять друг друга невозможно.

Я часто представляю, как к каждому нику приписано: белый мужчина, 43 года, образование ХХХ, доход YYY, рост Х, вес Y, одинок.

Или: черная женщина, 39 лет, образование ХХХ, доход YYY, рост Х, вес Y, муж и дети.

Тогда бы общение имело смысл. Как мы в жизни общаемся: в своем кругу, где у всех примерно одно прошлое, настоящее, и будущее. Кажется, что так получается само собой, но при анонимном общении понимаешь, что нет, не само собой. Были пройдены многие фильтры при знакомстве и сближении.

А вот когда они не пройдены – общение как на разных волнах, вроде есть звук, но смысл не доходит».

Честно говоря – верно. Меня тоже – на шестом-то уже десятке – общение в том же ЖЖ, где все люди (в подавляющем большинстве – почтенные старперы) зачем-то скрываются под придурочными никами и аватарками, тоже давно утомляет. Так что подмечено верно. Другое дело, что анонимность, скажем, у нас в РФ – дело с некоторых пор насущное. А с третьей стороны – да какая там может быть анонимность в современном интернете? Это ж иллюзия всё, опять-таки – детские игрушки и самообман.

Так что Лавиния (при том что она-то, кстати, никакой инфы о себе не дает) – дама интересная. И – опять-таки права. Дарю ссылку, пользуйтесь: https://t.me/lavinialond