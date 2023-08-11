Мнение: От осинки не родятся апельсинки

Почему у Макаренко второй раз не получилось

А вот еще из того же канала загадочной Лавинии – про Макаренко. Да, того самого, который “великий педагог”. Разбор его книг я читал уже у Дмитрия Быкова – разбор большой, как всё у Димастого, страстный и блистательный – но он о “теории”, которую тут рассказывает Лавиния, не упомянул ни словом. А теория-то – расистская! Социал-дарвинизм в полный рост!

Итак, слово Лавинии:

“Макаренко хорошо известен в западной научной педагогике.



Макаренко создал две основные колонии для перевоспитания подростков, и об обеих написал книги: «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях».



«Педагогическая поэма» стала классикой, потому что из описанной в ней колонии вышло довольно много незаурядных и даже выдающихся людей — генералов, ученых, архитекторов, и так далее.



«Флаги на башнях» не стали классикой. Книга слабее с литературной точки зрения, но главное другое. А именно то, что успехи второй колонии были далеки от успехов первой.



Этот факт всегда объяснялся тем, что к тридцатым годам Макаренко начали травить, против него затеяла войну Крупская, и его несговорчивость всех отталкивала (удивительно, кстати, что он пережил 1937).



Так вот. В исследовании говорится, что все достижения и неудачи Макаренко в перевоспитании трудных подростков объясняются практически только одним: разными подростками.



В первую колонию попали в основном сироты Революции и Гражданской войны: дети проигравшего класса. Во вторую — беспризорники середины 30-х: дети победившего класса.



Никто не умаляет таланта Макаренко, он был выдающимся педагогом. Но. Из некачественной глины даже Микеланджело ничего дельного не вылепит. А из качественной — даже местный слесарь дядя Коля может полезную вещь сделать.



Макаренко создал беспризорникам условия, при которых те могли развить свой потенциал. Но парадокс в том, что его успешные дети и так могли бы стать генералами! Без Макаренко. Если бы их жизнь шла своим чередом.

Он просто создал им островок нормальности в ужасное время, и, конечно, это его великое достижение.

Но и он мало что смог сделать с другими подростками просто потому, что это было выше его сил: генетика (эпигенетика, случайные мутации) гораздо сильнее среды, он тогда не знал об этом, а мы теперь знаем” (ТГ-КАНАЛ ЛАВИНИЯ)

Опять-таки – нет ссылки на это самое исследование. Хотя, по моему любимому методу – верится, конечно, сразу и навсегда. Наверно, как-то так примерно и было. Хотя я, признаюсь, не сторонник всех этих евгенических теорий, про “по-о-оду”, “белую кость” и прочий бред, который еще Чехов ненавидел. Так что на “исследование”, наверно, все-таки стоило бы посмотреть.