 

Антрополог: Инопланетяне могут быть нашими потомками из далекого будущего

11.08.2023, 6:19, Разное
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Антрополог Майкл Мастерс из Технологического университета Монтаны выдвинул гипотезу: инопланетяне, с которыми мы ищем контакт, могут на самом деле быть нашими потомками из далекого будущего.

Теория Мастерса вызывает интерес и сомнения одновременно. Основываясь на исследованиях астронома Фрэнка Дрейка, который в 1961 году предложил способ оценки вероятности существования внеземных цивилизаций. Ученый допускал, что как минимум 10 цивилизаций во Вселенной могли бы быть подходящими кандидатами для будущего контакта.

Майкл Мастерс утверждает, что «внеземные контакты» на самом деле могут представлять собой взаимодействие с будущим человечества (в точности как в телесериале Ховарда Овермана «Война миров»). Основываясь на формуле Дрейка, учитывающей множество факторов, включая количество звезд и обитаемых планет, Мастерс предполагает, что условия для существования цивилизаций, способных к коммуникации, могут быть весьма распространенными.

В своей книге «Идентифицированные летающие объекты: Междисциплинарный научный подход к феномену НЛО», Мастерс рассматривает идею, что эти «внеземные контакты» могут быть на самом деле контактами с людьми из будущего. Он предполагает, что развитие технологий и способы коммуникации, неизвестные нам на текущий момент, могут позволить будущим поколениям исследовать свое прошлое.

Однако, несмотря на интригующие аргументы Мастерса, его теория не лишена сомнений. Некоторые ученые отнеслись с недоверием к идее, что «внеземные контакты» могут быть контактами с будущими версиями людей. Некоторые ученые считают эту теорию лишь еще одной разновидностью теорий заговора о жизни вне Земли.

Тем не менее, идея Мастерса увеличивает количество вопросов о возможном существовании внеземных цивилизаций и их истинной природе. Кто знает, возможно, наши потомки действительно попытаются связаться с нами издалека во времени и пространстве, чтобы поделиться своими знаниями и опытом.


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