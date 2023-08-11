«Самое интересное сейчас не в общественных зонах»

Создатель культовых московских рюмочных Дмитрий Ицкович — о «Зинзивере», харассменте и современной барной культуре.

Марья Уросова поговорила с Дмитрием Ицковичем, создателем культовых мест нулевых («Проект О.Г.И.» и «Билингва») и популярных рюмочных «Зинзивер», «Дежурная», «Барка», основателем «Объединённого гуманитарного издательства», главным редактором «Полит.ру». Поговорили про барную Москву и как люди выпивают сейчас, разницу поколений и невозможность политических дебатов сейчас.

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