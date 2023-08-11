Мнение: Тайский канал, похолодание Тихого океана и рост товарооборота с Китаем

1. Почему до сих пор не реализован проект строительства Тайского канала, полезность и окупаемость которого, казалось бы, очевидна при взгляде на карту Восточной Азии? Если проложить канал через самую узкую часть полуострова Малакка в Таиланде, в обход Сингапура и Малаккского пролива, длина маршрута для судов в этом районе сократится на 1200 километров. Перешеек Кра имеет ширину 44 километра, что вчетверо меньше, чем длина Суэцкого канала, а высота составляет 75 метров, что лишь немногим выше, чем у Панамского перешейка (64 метра). Казалось бы, бери да строй. Проект дорогой, но вполне реализуемый и сулящий огромные прибыли экономике Таиланда. Блогер Руслан Карманов, однако, указывает на ряд причин, по которым за это не особо хотят браться ни соседние страны, ни сами тайские власти (ссылка):



В очередной раз в СМИ всплывает проект по значительному упрощению/ускорению/удешевлению китайской морской логистики путём выкапывания канала поперёк Таиланда.

В плюсах там очевидное – трасса до арабов-Африки-Европы сокращается на 1200 км, становится быстрее по времени, экономнее по топливу, минус вопросы пиратов/безопасности в Малаккском проливе и так далее.

Вложить китайцы хотят ~20 миллиардов долларов.

Немного фактажа про ситуацию:

А. Проект известен с 17 века. Его не осилила даже Ост-Индская компания.

Б. Сингапур против, потому что резкая потеря статуса и влияния. Через это против Британия, США, и так далее.

В. В Таиланде и так сепаратизм в южных провинциях, добавлять им сил, отделив каналом, в Бангкоке не особо хотят.

Г. В Малайзии сепаратизм в северных провинциях, хотят строить исламское государство с югом Таиланда, Куала-Лумпур тоже не особо хочет помогать ситуации.

Д. Существует договор Таиланд-Британия от 1946 года, который запрещает строить такое без одобрения Лондона (привет верующим в “декоративную британскую монархию, которая ничего нигде не решает и чисто для красоты”).

Е. Индия против, потому что это усиливает Китай.

С одной стороны, да, препятствия серьёзнейшие. С другой стороны, проект стратегически принципиален для Китая, а дипломатический вес современного Китая огромен. Полагаю, последовательно уговорить Сингапур, Таиланд, Малайзию и Куала-Лумпур китайцы могут, варианты взаимовыгодных договоров есть. Лишний раз отхлестать по щекам Британию и США — святое дело, тут тоже вполне реально ободрить бывшие колонии на дерзость. Договориться с Индией будет, конечно, сложнее. Однако если мы посмотрим на карту, мы увидим, что Индия напрямую вокруг канала не присутствует, так что проигнорировать недовольное ворчание индийцев в этом случае вполне возможно.

Кстати, не исключено, что канал будет одним из пунктов торга по расширению БРИКС, которое Индии также не очень нравится, так как оно усиливает Китай. Китайцы могут сказать: «дорогие индийские друзья, соглашайтесь принять в БРИКС такие-то страны, а мы взамен пообещаем, что ближайшие 10 лет рыть таиландский канал не начнём».

2. Оказывается, глобальное потепление не такое уж и глобальное. И не настолько катастрофически быстрое, как нам рассказывали раньше (ссылка):



Учёные из Университета штата Колорадо в Боулдере сообщили, что восточная часть Тихого океана, вопреки всем климатическим моделям, остывает — ее температура за 39 лет снизилась на весомые 0,5 градуса Цельсия. С учетом огромной площади океана, вовлеченной в процесс охлаждения, глобальное воздействие этого открытия на климат неизбежно. По оценкам ученых, средняя глобальная температура к концу века вырастет в результате только на 1,3°C вместо ожидающихся 1,9°С.

3. Мы в России заинтересованы скорее в потеплении Тихого океана, которое, в конечном счёте, должно положительно сказаться на улове рыбы на Дальнем Востоке. Впрочем, для нас важнее, чтобы в первую очередь потеплела Арктика и работа Северного морского пути стала бесперебойной.

Тихий океан, главное, не должен замёрзнуть. По нему идёт значительная часть нашей торговли с Китаем, которая сейчас на подъёме (ссылка):

В январе—июле товарооборот России и Китая увеличился на 36,5% год к году, до $134,1 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экспорт из Китая в РФ вырос на 73,4%, до $62,54 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 15,1%, до $71,55 млрд.

Положительное сальдо России за отчетный период составило $9 млрд, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года почти в 2,7 раза, пишет ТАСС.

То, что сальдо снижается, это хорошо. В идеале нам надо продавать в Китай примерно столько же или чуть больше товаров, чем мы у него покупаем, чтобы товарный обмен был равноправным. Запасы китайской валюты в обмен на нашу нефть и газ нам тоже нужны, но не слишком, финансовая стабильность России и так обеспечена.

Впрочем, даже если с морским путём в Китай возникнут сложности, Россия от этого в итоге только выиграет. Так как тогда торговля между Китаем и Европой пойдёт по суше, железной дорогой, то есть через территорию России.