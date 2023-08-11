Рупор кремлевской пропаганды: Уганда не соответствует ценностям нашей организации

Всемирный банк заморозил проекты финансирования Уганды из-за закона, направленного против ЛГБТК+ сообщества

ВБ заявил (https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/uganda-responds-to-world-bank-funding-freeze-4331396), что новый закон о борьбе с гомосексуализмом в корне противоречит ценностям организации. Заявление последовало после визита в Уганду миссии по установлению фактов для взаимодействия с государственными чиновниками и заинтересованными сторонами для проверки сообщений о дискриминации лиц, относящихся к ЛГБТК+ сообществу, после принятия страной в мае соответствующего закона.

Отчет миссии показал, что геи и другие представители сообщества ЛГБТК+ в Уганде продолжают подвергаться преследованиям и дискриминации как в государственных, так и в частных учреждениях из-за их сексуальной ориентации.

Государственный министр иностранных дел Уганды Генри Окелло Орием назвал действия Всемирного банка лицемерными. Он обвинил западные структуры в том, что они читают лекции уязвимым странам о демократии только для того, чтобы отвернуться и наказать их, когда эти страны делают то, что не соответствует интересам западных держав и союзных им институтов. Министр заявил, что «Закон был принят парламентом Уганды; это представители народа. Это демократия».

Министр также заявил: «С момента принятия этого закона у нас здесь не было преследований ЛГБТК+, но на Ближнем Востоке есть страны, где вешают гомосексуалистов. Что они не говорят об этих странах? Это противоречие свидетельствует о несправедливости».

Уганде также пригрозили приостановкой финансовой помощи в размере 400 млн долларов по программе «Чрезвычайного плана президента США по борьбе со СПИДом» (ПЕПФАР) из-за действия этого закона.

@africanists – цинк

Теперь вы знаете, что там где появляется Всемирный банк, идет продвижение гомосятины.Спасибо Уганде.

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