Бронзатор из кухонных ингредиентов: создаем натуральный лосьон самостоятельно

Лосьон-бронзатор — часто используемое среди женщин косметическое средство. Оно продается в широком ассортименте в магазинах. Но знали ли вы, что такую же продукцию можно использовать в домашних условиях? Разбираемся, как это сделать.

Ингредиенты

В качестве основы используйте натуральный лосьон для лица или для тела. Он увлажняет и питает, не забивая поры.

Помимо этого, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Какао-порошок. Основным красителем в рассматриваемом рецепте является какао-порошок, придающий средству натуральный бронзовый цвет. Корица. Имеет оранжево-оранжевый оттенок, поэтому добавляйте ее понемногу. Если все сделано правильно, корица осветлит ваш бронзирующий лосьон, создаст естественные блики и придаст коже ощущение тепла и покалывания. Кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал помогает сделать лосьон-бронзатор более густым.

Инструкции

Смешайте небольшое количество корицы, какао-порошка и кукурузного крахмала, пока не получите цвет, который будет хорошо смотреться на вашей коже. Просейте порошки вместе, чтобы они равномерно смешались.

Прежде чем смешивать порошок с лосьоном, проверьте цвет, нанеся немного порошковой смеси на тыльную сторону ладони. Добавьте больше кукурузного крахмала, чтобы осветлить, или какао-порошка, чтобы затемнить.

Когда у вас есть оттенок, который вам нравится, добавьте простой лосьон и хорошо перемешайте. Текстура должна легко распределяться по коже, без явных комочков пудры.

Дайте смеси немного постоять, чтобы все растворилось и смешалось. Затем снова перемешайте и перелейте в пустую бутылку или банку. Если цвет получился слишком концентрированный, разбавьте средство лосьоном для тела.

Замены и добавки

Если у вас чувствительная кожа, которая не переносит корицу, попробуйте вместо нее порошок мускатного ореха или слюды. С помощью слюды лосьон-бронзатор сможет быть одновременно бронзером и хайлайтером.

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Вместо какао-порошка или корицы вы можете использовать растворимый кофе или черный чай мелкого помола (дайте ему настояться в лосьоне в течение нескольких дней).

Дополнительно при желании можете добавить эфирные масла. Они успокаивают кожу и являются отличным дополнением к бронзатору для лица. Масло герани помогает регулировать выработку кожного сала, подтягивает кожу и способствует ровному цвету лица. Между тем, масло чайного дерева помогает справиться с прыщами, а масло шиповника уменьшает появление шрамов и тонких линий.

Если у вас сухая кожа, небольшое количество гиалуроновой кислоты может иметь большое значение для повышения увлажненности и удержания влаги. Просто смешайте ⅛ чайной ложки порошка гиалуроновой кислоты с 50 мл лосьона для лица или тела и хорошо перемешайте.

Если вы хотите, чтобы ваш бронзирующий лосьон также защищал вашу кожу от вредных солнечных лучей, добавление оксида цинка— отличная идея. Чтобы сделать лосьон с SPF, смешайте 1 столовую ложку оксида цинка с 50 мл лосьона для тела. Просто обратите внимание, что оксид цинка вреден для легких и глаз, поэтому обязательно надевайте защитное снаряжение (маска N95, очки, перчатки), когда отмеряете его и комбинируете с лосьоном.

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Гель алоэ вера обладает превосходными увлажняющими свойствами, помогая увлажнять кожу и предотвращая ее сухость. Не говоря уже о том, что он может облегчить раздраженную или воспаленную кожу, что делает его полезным для людей с чувствительной кожей или такими состояниями, как экзема или солнечный ожог. Потому вы также можете добавить данный ингредиент в свой лосьон-бронзатор.

Применение

Чтобы создать эффект загара, нанесите бронзирующий лосьон на выступающие точки лица, куда естественным образом попадают солнечные лучи. Эти области обычно включают лоб, переносицу, скулы и подбородок.

И не забывайте о других участках, таких как плечи, декольте, предплечья и другие места, где вам нужно добиться эффекта загара.

Этот лосьон-бронзатор, сделанный своими руками, также очень универсален — вы можете нанести его на веки в качестве теней.

Хранение

Храните лосьон в небольшой баночке или выдавливаемой тубе. Чтобы налить лосьон в тюбик, вылейте смесь лосьона в зип-пакет, отрежьте уголок. Затем через это отверстие выдавите столько средства, сколько нужно для заполнения контейнера. Срок хранения такого средства составляет три месяца.