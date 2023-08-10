Заболевание щитовидной железы: неочевидные симптомы, на которые стоит обратить внимание

Изменения в поведении и настроении могут служить сигналами о сбоях в работе щитовидной железы, поделилась эндокринолог Лариса Рогова. Она подчеркнула, что вялость, апатия и нарушения сна могут указывать на проблемы с этой важной железой.

Не стоит пренебрегать визитом к врачу, если есть подозрения на нарушения в эндокринной системе. Эндокринолог проведет детальное обследование, определит характер симптомов и предоставит рекомендации, отметила специалистка.

Взаимосвязь между эндокринной и нервной системами означает, что заболевания щитовидной железы оказывают влияние на психологическое состояние человека. Например, избыток гормонов (тиреотоксикоз) может вызвать эмоциональную лабильность, раздражительность и даже депрессию. Внешне такие люди могут казаться слишком активными и нервными, пояснила Рогова.

Гипертиреоз, связанный с избытком функций щитовидной железы, также сопровождается трудностями при засыпании, тревожными сновидениями, повышенной чувствительностью к звукам и свету, а также проблемами с концентрацией. По словам врача, настроение таких людей может изменяться от раздражения до депрессии.