В Конгрессе США не смогли обсудить ситуацию в Нигере из-за соображений политкорректности

24 члена Палаты представителей США отказались выступать на тему событий в африканском государстве Нигер.

Народные избранники сочли невозможным произнести название этой страны, из-за чего попытка обсудить произошедший там военный переворот потерпела крах.

Говорить о Нигере отказались представители обеих парламентских партий. В перерыве между сессиями спикер Квентин Маккарти предложил для обозначения табуированной страны использовать выражение «N-country» («Страна на букву Н» – ред.), но попытка всё равно потерпела фиаско, когда потребовалось произнести название Нигерии, которая также косвенно вовлечена в конфликт. Власти США приняли решение обратиться к военному руководству Нигера с требованием переименовать страну.

– Это возмутительная попытка вывести себя из-под международного порядка, основанного на правилах, при помощи названия, – сказал Маккарти. – Мятежники воспользовались особенностями американской политической культуры, чтобы таким образом избежать нашего вмешательства в их внутренние дела. Мы призываем военных страны на букву Н прекратить издевательство и вернуться к игре по написанным нами правилам.

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