В университет и магазин, на спортивный матч и работу: актуальные осенние образы на все случаи жизни

Многие из вас согласятся с тем, что наряды для осени надо подготавливать уже сейчас. Чтобы быть в тренде моды и выбрать оригинальный стиль, можно воспользоваться актуальной подборкой образов на все случаи жизни. Именно их описание и предлагается в данной статье.

Для университета

Для многих из нас осень всегда будет ассоциироваться с классными комнатами, папками, карандашами и академической эстетикой. Очень оригинальной является идея, в которой клетчатый джемпер заменен на кожаное мини-платье, а синяя рубашка на пуговицах используется вместо традиционной белой классической рубашки. Отличное решение для того, чтобы сделать университетский образ стильным и эффектным.

Для похода в магазин

Вам нужно срочно бежать в продуктовый магазин? В этом образе вам будет легко и комфортно. Что может быть проще, чем макси-облегающее платье и любимый свитшот поверх? Контраст между чем-то облегающим и мешковатым всегда выигрышен. Сегодня кроссовки рекомендуется надевать с платьями, так что откажитесь от каблуков и дайте ногам расслабиться.

Кожаные акценты

Кожаные леггинсы, куртки, ботинки, сумки и аксессуары могут сделать образ более жестким. Так что, если вы выходите в милом платье-свитере или фланелевой одежде большого размера, используйте кожу частично, в деталях или акцентах, чтобы добавить текстуру и объем. Получается очень привлекательный образ, который вы можете использовать для разных выходов (например, на прогулку с друзьями или на вечеринку).

Эффектное пальто

Очень важно подобрать красивое и модное осенью 2023 пальто, которое станет основным акцентом вашего образа. Остановите свой выбор на модной модели в клетку, такая вещь идеально стилизуется и подойдет практически для любого выхода. Не имеет значения, каким будет комплект одежды под пальто, именно оно поможет вам создать привлекательный образ и защитит от осенней прохлады.

Джерси для спортивных мероприятий

Осень изобилует спортивными событиями — футболом, бейсболом, баскетболом и хоккеем, и это лишь некоторые из них. Даже если вы не считаете себя фанатом спорта, вам может быть интересно одеться соответствующим образом, когда вас приглашают посмотреть игру. Джинсы и свитер из джерси — это очень стильно и красиво.

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Платье-свитер для праздника урожая

Ни один осенний гардероб не обходится без хотя бы одного платья-свитера. Некоторые сезонные мероприятия, такие как праздники урожая и костры, требуют чего-то непринужденного, но возвышенного. Платье-свитер — это идеальный ансамбль, который вы можете дополнить различными аксессуарами.

Многослойный образ

В начале осени может быть сложно ориентироваться, потому что когда вы переходите от одного сезона к другому, меняется и погода. В дни, когда прогноз обещает прохладное утро, но тепло не отступает и возвращается к полудню, многослойные образы становятся наиболее актуальными. Вы можете при необходимости набросить теплый жилет или кофту, а затем просто ее снять.

Трикотажные изделия

Хотя многослойность — это всегда выигрыш, вы также можете обратить внимание на более грубые свитера с функциональными деталями на пуговицах и поэкспериментировать сочетаниями. Например, если вы носите плотную водолазку, выберите мини-юбку или юбку-миди с колготками или наденьте кожаные брюки.

Фланель

Одежды из фланели не только теплая, но и красивая. Вы можете использовать изделия (например, жакет) для создания стильного и привлекательного образа.

Тихая роскошь

Чтобы передать атмосферу осени, выберите вещи в стиле «тихой роскоши» нейтральных и землистых тонов. Сочетайте одежду с белыми кроссовками, это будет выглядеть мило и эффектно. Пастельные тона сейчас в моде, их можно использовать в любых комбинациях.