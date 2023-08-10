Выглядят яркими и свежими? Полезна ли холодная вода для волос

Многие парикмахеры и стилисты рекомендют мыть голову холодной водой. Они утверждают, что такая привычка полезна для здоровья волос. Хотя далеко не все пользуются холодной водой для мытья головы. Особенно в зимний период. Полезна ли прохладная вода для волос? В чем ее плюсы и минусы для локонов и кожи головы?

Температура имеет значение

Многие даже не задумываются о том, какой водой они моют голову, теплой или холодной. Хотя стилисты советуют обращать внимание на эту деталь. Холодная вода может оказывать позитивное воздействие на внешний вид и здоровье волос. Но у нее есть не только положительные, но и отрицательные стороны.

Достоинства и недостатки холодной воды для мытья волос

Холодная вода, в отличие от теплой, не позволяет эффективно удалить частицы пыли и грязи, кожное сало и остатки косметической продукции с волос и кожи головы.

Зато помогает “запечатать” чешуйки волосков. И благодаря этому после мытья пряди легче расчесываются, меньше спутываются, не выглядят растрепанными. При регулярном мытье холодной водой волосы выглядят более свежими, гладкими и блестящими. Горячая вода, напротив, может пересушить волосы и кожу головы. И сделать локоны более хрупкими и менее здоровыми. Зато горячая вода эффективнее очищает их от грязи, пыли и остатков косметики. Кроме того, она открывает поры, позволяя шампуням, бальзамам и другим ухаживающим косметическим средствам лучше выполнять свою работу.

Кому полезно мыть голову холодной водой

Обладательницам окрашеных волос такая процедура весьма полезна. Холодная вода позволит освежить цвет в перерывах между окрашиваниями. И придаст волосам сияющий, здоровый вид.

Горячая вода открывает волосяные чешуйки. Следовательно, пряди становятся более восприимчивыми к повреждениям. Это особенно касается окрашенных волос. Они могут хуже расчесываться, спутываться, станут ломкими и безжизненными. Усиленное выпадение волос и секущиеся кончики – распространенные проблемы окрашенных локонов, если их обладательница моется горячей водой. К тому же в результате этого краситель быстро вымывается, и вскоре после посещения парикмахерской волосы становятся тусклыми. Поэтому стилисты советуют обладательницам окрашенных локонов мыться прохладной водой.

Тем, у кого волосы часто спутываются и пересыхают, тоже лучше использовать холодную воду. Она закрывает волосяные чешуйки, уменьшает восприимчивость прядей к повреждениям, позволяет им надолго сохранять внутри себя влагу, не пересыхая. Локоны меньше спутываются, расчесываются лучше и быстрее.

Обладательницам курчавых или волнистых волос тоже рекомендуется холодная вода для мытья. Она позволяет выгодно подчеркнуть достоинства таких локонов, улучшает их здоровье и внешний вид.

Вывод

Холодная вода для мытья волос во многих случаях полезнее горячей или теплой.

Она не приводит к повреждениям локонов, ломкости, сухости и спутанности. Позволяет надолго сохранить яркость и сияние окрашенных волос. Но у холодной воды свои минусы. Она не позволяет эффективно очистить кожу головы и волосы от грязи, остатков косметики. Можно найти золотую середину. Хорошо промыть волосы теплой или горячей водой после применения шампуня, бальзама или другого средства. А в конце процедуры ополоснуть локоны прохладной водой. Это улучшит их состояние и внешний вид.