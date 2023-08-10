Болгарский институт статистики: за два года индекс счастья граждан вырос в три раза

Болгарский институт статистики сообщил, что за прошедшие два года индекс счастья граждан показал рекордный рост на 320%.

В ведомстве связывают этот феномен с ростом числа новостей о России – каждый второй болгарский читатель новостей испытывает такие эмоции как «радость», «восхищение» и «удивление». Именно за счет этого Болгария твёрдо держит 77-ю позицию.

Ученые отмечают, что волнообразные скачки наблюдались после публикации новостей о стратегических ходах президента РФ Владимира Путина, о соглашениях по укреплению Союзного государства России и Белоруссии, о публикации Госдепом сценариев «вторжения» России на Украину, которые болгары назвали «пропагандой для недоумков», и не только

– Особенно сильный эффект на наших граждан оказывают новости о российском автопроме. Так, восхищение, граничащее с истерикой, вызывали прошлогодние новости о возрождении автозавода «Москвич», а затем и обыкновенные снимки произведённых в РФ машин, включая «Ниву» и старый УАЗ, – с удивлением и восхищением говорит сотрудник института Юрай Држик.

После публикаций этих новостей спрос на российские автомобили в Болгарии многократно вырос вырос и дилерам удалось всего лишь за несколько месяцев реализовать почти 10 машин.

Медицинский эксперт и специалист по доказательной медицины Виктор Отт усматривает в этом и положительный эффект для здоровья граждан.

Эксперты отмечают, что ровно тот же процент «счастливых» болгар склонен регулярно испытывать такие эмоции как «возмущение», «страх», «ярость», «чувство высмеивания» и «стыд». Подобный негатив вызывают новости об украинских беженцах, приезде в Болгарию президента Украины Владимира Зеленского и о высылке российских дипломатов.

—