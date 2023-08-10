Call of Duty: Modern Warfare 3 получит полную русскую локализацию

Корпорация Activision подтвердила, что Call of Duty: Modern Warfare 3 получит полностью локализованную версию на русском языке, включая интерфейс, субтитры и озвучку.

Несмотря на временные ограничения для российских IP-адресов, на странице игры в цифровом магазине Steam сообщается о полной русификации. И не только Call of Duty: Modern Warfare 3 готовится порадовать игроков русскоязычной озвучкой и субтитрами, Overwatch 2 и Diablo 4 также полностью русифицированы пользователей.

Официальная дата выхода Call of Duty: Modern Warfare 3 уже назначена на 10 ноября 2023 года. Поклонники смогут насладиться игрой как на ПК, так и на консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. Ремейк оригинального проекта 2011 года обещает не только новый внешний вид, но и измененный сюжет, который, как ожидается, удивит поклонников франшизы.