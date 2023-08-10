 

Тахикардия ночью: как своевременно определить ее опасность

10.08.2023, 13:15, Разное
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Тахикардия – это учащенное сердцебиение, которое может иногда стать сигналом сердечного приступа или болезни сердца, пишет терапевт Тамара Ильинская. Нормальный ритм сердечных сокращений колеблется от 60 до 90 ударов в минуту, я врачи считают тахикардией значения в пределах 140-180 ударов в минуту. Беспокойство вызывает тот факт, что это учащенное сердцебиение может возникнуть именно в ночное время.

Терапевт Тамара Ильинская поделилась мнением, что в большинстве случаев ночная тахикардия не представляет угрозу для жизни, но иногда она может быть тревожным симптомом. Она предупредила, что важно обращать внимание на возможное сопутствующее состояние при учащенном сердцебиении. В некоторых случаях это может указывать на предынфарктное состояние. Врач советует следить за другими неблагоприятными проявлениями, происходящими ночью.

Тамара Ильинская подчеркнула, что если тахикардия ночью сопровождается одышкой, тошнотой, головокружением и потными ладонями, то необходимо немедленно обратиться к медицинскому специалисту, так как это может свидетельствовать о мерцательной аритмии, сердечном приступе или ишемической болезни сердца.

Также Ильинская добавила, что стоит обратиться к врачу, если ночная тахикардия стала чаще повторяться или усиливаться. Она подчеркнула, что такие проявления могут быть связаны с гормональными изменениями, включая гипертиреоз, а также с тревожными расстройствами, стрессом, низким уровнем кислорода и сахара в крови.


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