«Спартак» подобрался к «Зениту» в списке главных фаворитов Премьер-лиги

Неудачный старт сезона в Российской Премьер-лиге для «Зенита» и уверенное начало чемпионата его главными конкурентами уменьшил «пропасть» шансах на очередной титул между ними.

Очень неожиданно началась новая футбольная кампания в элитном дивизионе России – Премьер-лиге. Действующий чемпион и обладатель золотых медалей в крайних пяти сезонах – питерский «Зенит», успел «попробовать на вкус» в трех стартовых турах все виды результатов в футболе – победу, ничью и поражение. Тогда как главные конкуренты «зенитовцев», футболисты московского «Спартака», решили действовать более однообразно, штампуя победы одну за другой. И как итог – «Красно-белые» вместе с «Краснодаром» уверенно возглавляют турнирную таблицу с 9-тью набранными очками, а «Зенит» пока лишь седьмой, с отставанием от лидеров на пять очков.

Если в таблице «Спартак» выступает в роли лидера, то в котировках букмекеров москвичи пока в роли догоняющих. Даже, несмотря на провальный старт – худший за десять лет, «Зенит» остается главным фаворитом чемпионата. В частности, такого мнения придерживаются аналитики известной компании Мелбет, в линии которой всегда есть широкий выбор объектов для пари на российский футбол. Правда, если до начала сезона болельщики питерцев могли использовать свои промокоды Мелбет ( https://betonmobile.ru/promokodyi-melbet ) для пари на чемпионство любимой команды с вероятностью в 76% шансов, то сейчас этот показатель уже ниже 50%.

И совсем наоборот дела обстоят у «Спартака». До начала кампании москвичам от букмекеров доставалось порядка 12% шансов на титул, а сейчас, после лучшего старта чемпионата за десять крайних сезонов, «Красно-белым», согласно коэффициентам в мобильном приложении Мелбет ( https://betonmobile.ru/bukmekerskaya-kontora-melbet-mobilnaya-versiya ), отводят уже более 36% вероятности завоевания чемпионских медалей. До «Зенита» уже совсем немного.

Также в квартет крепких претендентов на титул аналитики беттинг-сферы включают московский ЦСКА и «Краснодар». Правда, шансы этих двух команд на золото сезона 2023/24 оцениваются пока что скромнее, чем у дуэта основных фаворитов. «Армейцам» отводят лишь около 15% шансов, а представителям Кубани – и вовсе порядка 11%, несмотря на то, что краснодарцы, как и «Спартак», пока что идут по сезону со 100%-ным показателем.

Безусловно, все эти процентные показатели еще неоднократно изменятся в будущем, ведь сезон длинный, и пока мы услышали лишь его первые «аккорды». Но одно можно уже сказать с уверенностью – гегемония «Зенита» уже не будет столь же внушительной, как в предыдущие годы, и конкуренцию питерцы обязаны встретить очень качественную.