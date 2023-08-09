 

Глава издания Take-Two ответил на негодование фанатов RDR

09.08.2023, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава компании Take-Two Штраус Зельник в эксклюзивном интервью для IGN, разъяснил факторы, определившие цену порта Red Dead Redemption, доступного для PS4 и Nintendo Switch.

Согласно словам Зельника, стоимость игры отражает её высокое качество и ценность для игроков. Гендиректор также подчеркнул, что это переиздание не просто повтор игры, а своеобразный сборник, включающий в себя не только оригинальное произведение, но и полноценное дополнение Undead Nightmare, ранее предлагавшееся отдельно.

На вопрос о возможном выпуске оригинальной Red Dead Redemption для ПК представитель Rockstar Games воздержался от комментариев, подчеркнув, что анонсы новых проектов делаются исключительно разработчиками. Зельник также добавил, что политика издания по вопросу ремейков и переизданий в значительной мере зависит от творческой концепции студий-разработчиков и их способности предоставить геймерам что-то новое и интересное.

Напомним, что в начале августа компания Rockstar Games объявила о выпуске порта оригинальной Red Dead Redemption с консолей PS3 и Xbox 360 для PS4 и Nintendo Switch. Тем не менее многих фанатов игры огорчило отсутствие существенных улучшений в переиздании, которое, фактически, представляет собой точную копию проекта, выпущенного ещё в 2010 году. Также вызвала беспокойство цена новой игры, установленная на уровне $50 (примерно 4,8 тысячи рублей).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Мнение: Унизительный миф “Америка управляет Украиной”

09.08 / РФ приостановила налоговые договоры с недружественными странами

09.08 / “Что он творил!” – отец убитой раком Фриске выставил Шепелева негодяем

09.08 / ChatGPT надует простака: он угодит в «тарелку мясника»

09.08 / В Киеве мобилизовали помощника главы МИД Германии

09.08 / Не простила: Натали Портман бросила мужа после 11 лет брака

09.08 / Почему москвичи выбирают онлайн-голосование (объясняют фальсификаторы выборов)

09.08 / Рупор кремлевской пропаганды: О культе личности

09.08 / Избирком Британии сообщил об утечке данных из-за кибератаки

09.08 / Очередная комета приближается к Земле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика