Глава издания Take-Two ответил на негодование фанатов RDR

Глава компании Take-Two Штраус Зельник в эксклюзивном интервью для IGN, разъяснил факторы, определившие цену порта Red Dead Redemption, доступного для PS4 и Nintendo Switch.

Согласно словам Зельника, стоимость игры отражает её высокое качество и ценность для игроков. Гендиректор также подчеркнул, что это переиздание не просто повтор игры, а своеобразный сборник, включающий в себя не только оригинальное произведение, но и полноценное дополнение Undead Nightmare, ранее предлагавшееся отдельно.

На вопрос о возможном выпуске оригинальной Red Dead Redemption для ПК представитель Rockstar Games воздержался от комментариев, подчеркнув, что анонсы новых проектов делаются исключительно разработчиками. Зельник также добавил, что политика издания по вопросу ремейков и переизданий в значительной мере зависит от творческой концепции студий-разработчиков и их способности предоставить геймерам что-то новое и интересное.

Напомним, что в начале августа компания Rockstar Games объявила о выпуске порта оригинальной Red Dead Redemption с консолей PS3 и Xbox 360 для PS4 и Nintendo Switch. Тем не менее многих фанатов игры огорчило отсутствие существенных улучшений в переиздании, которое, фактически, представляет собой точную копию проекта, выпущенного ещё в 2010 году. Также вызвала беспокойство цена новой игры, установленная на уровне $50 (примерно 4,8 тысячи рублей).