 

РФ приостановила налоговые договоры с недружественными странами

09.08.2023, 10:10, Разное
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной приостановке действия соглашений об избегании двойного налогообложения (СИДН) с 38 странами, которые были классифицированы как “недружественные” по отношению к России. Как отражено в опубликованном указе, большая часть положений данных норм будет заморожена до момента прекращения действия соглашений с этими странами или до устранения нарушений интересов России.

Согласно документу, в заморозке затронуты такие аспекты, как применение сниженных или нулевых ставок на дивиденды, роялти и проценты. Однако это не повлияет на возможность зачета подоходного налога для физических лиц, если он будет уплачен в другой стране. Эксперты отмечают, что такой шаг повлечет за собой увеличение налоговой нагрузки на бизнес, однако последствия будут зависеть от ответных мер, которые примут “недружественные” страны.

Среди стран, с которыми РФ приняла решение приостановить действие СИДН, находятся США, Великобритания, страны Европейского союза, Австралия, Сингапур и Канада. Указ вступил в силу сразу же после подписания, 8 августа, и правительству поручено разработать проект закона о приостановке СИДН для представления в Госдуму.

Соглашения об избежании двойного налогообложения позволяют компаниям и физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами одной страны, но получающим доход в другой, уплачивать налоги либо в одной из стран, либо в обеих, но по более низким ставкам. В настоящее время РФ имеет подобные договоры с около 80 государствами.


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