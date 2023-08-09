 

“Что он творил!” – отец убитой раком Фриске выставил Шепелева негодяем

09.08.2023, 9:57, Разное
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Семейная драма между семьей усопшей певицы и ее экс-супругом набирает обороты. Опухоль мозга унесла жизнь 40-летней звезды в 2015 году, с тех пор отец Жанны Фриске и Дмитрий Шепелев воюют друг с другом. Телеведущий прячет осиротевшего сына от дедушки, отказываясь идти на компромисс.

На днях Владимир Борисович Фриске дал интервью, в котором выставил оппонента негодяем. По версии мужчины, супруг жил за счет Жанны: даже в ресторане она сама оплачивала счет за всех, так как Дмитрий в нужный момент убегал в туалет.

Отец убитой раком певицы рассказал, будто Дмитрий Шепелев не брал трубку, когда жене было плохо, а потом расспрашивал врачей, станет ли Жанна Фриске такой, как прежде. Получив отрицательный ответ, он якобы перестал делать артистке дорогостоящие уколы, а вместо хорошей клиники за рубежом подыскал хоспис.

“А здесь что он у дома творил! Журналисты платили соседу, чтобы возле его дома парковать машину. Им сообщали, когда мы будем выходить из дома, чтобы они снимали. Они платили большие бабки”, — поделился Владимир Борисович.

Отец умершей отметил, что Жанна Фриске не собиралась долго находиться в отношениях с супругом и понимала, что он временный вариант, необходимый для рождения ребенка. ОСН напоминает, что певица и Дмитрий Шепелев были в браке с 2011 по 2015 год.


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