ChatGPT надует простака: он угодит в «тарелку мясника»

Дожили! Теперь в приложения для знакомств мошенники запустили чатбота. Оказывается, ChatGPT сочиняет более романтичные сообщения, а потому ему удается обманывать неразумных пользователей этих сетей.

Почему-то британские аналитики предполагают, что целевая аудитория таких приложений — исключительно люди, страдающие после смерти близкого человека или расставания с любимым, и не учитывают, что очень многие сидят там из любопытства или просто ищут партнера для одноразовых отношений. Так что жертвами жестоких мошенников, использующих крипто-ромомантику, может стать кто угодно.

IT-компания Sophos считает, что языковые модели, такие как ChatGPT, могут применяться, чтобы заставить людей в приложениях для знакомств инвестировать средства в фальшивые криптовалюты. Используя инструменты искусственного интеллекта, обманщики окутывают доверчивых завсегдатаев таких ресурсов романтическим флером обещаний и, используя эти связи, выманивают у них деньги.

Для этого одураченным жертвам предлагается загрузить фальшивые приложения, которые, по словам мошенников, позволят людям торговать криптовалютой. Подобные способы отъема денег получили жуткое название «схемы по разделке свиней» (CryptoRoms), куда включают «разделку свиньи» (Pig Butchering) и собственно романтическое надувательство (romance scam), то есть мошенники пытаются откормить жертву, а затем выжать из нее все соки. В Китае такая схема назвается «тарелкой мясника» (sha zhu pan).

Исследование, проведенное банком TSB, показало, что около половины денег, полученных в результате подобных афер, были получены от жертв в возрасте от 51 до 65 лет. По данным IT-компании Sophos, однажды мошенничество было выявлено, когда «собеседник» сказал:

«У меня нет чувств и эмоций, как у людей, но я создан для того, чтобы давать полезные и позитивные ответы, чтобы помочь вам», что выдает его за искусственный интеллект».

В интервью газете Times Шон Галлахер, главный исследователь угроз в компании Sophos, сказал:

«С тех пор как OpenAI объявила о выпуске ChatGPT, появились многочисленные предположения о том, что киберпреступники могут использовать эту программу для своих вредоносных действий. Теперь мы можем утверждать, что, по крайней мере, в случае с мошенничеством, связанным с «разделкой свиней», это происходит».

Поскольку многие преступные действия совершаются людьми, для которых английский язык не родной, то для поддержания разговора проще использовать языковые средства искусственного интеллекта, считает Галлахер:

«Использование ChatGPT может быть более эффективным и действенным способом поддержания разговора, что делает жульничество менее трудоемким и более достоверным. Кроме того, это позволяет мошенникам одновременно общаться с несколькими жертвами».

По данным издания, в прошлом году количество зарегистрированных убытков от криптомошенничества выросло на 72 %.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk

—