В Киеве мобилизовали помощника главы МИД Германии

В Киеве из-за ошибки мобилизовали помощника главы МИД Германии Анналены Бербок.

Инцидент произошёл во время визита немецкой делегации по вопросам поставок танков Leopard 2, в которую входили как военные эксперты, так и дипломаты и политики.

В связи с благоприятной обстановкой гостям устроили экскурсию по городу На перекрестке Лютеранской и Банковой улиц один из помощников Бербок решил зайти в сувенирную лавку. Там он пересёкся с работниками местного военного комиссариата во время рейда. Незнакомый язык и нервозность Курта Штельмана сильно разозлили комиссаров, рассказала работница сувенирной лавки. Высокому гостю вручили повестку, под руки посадили в автомобиль и отвезли в мобилизационный пункт.

О пропаже дипломата стало известно практически сразу. Благодаря оперативной и слаженной работе его коллег и военных комиссаров, Штельман уже на следующий день отправился на фронт – как призналась Бербок, ей никогда не нравился этот сотрудник.

Демобилизовали работника немецкого дипведомства через два дня, когда оказалось, что он прихватил с собой несколько электронных подписей. Штельман поблагодарил своё руководство, украинских чиновников и газосварщиков – всех, кто принимал участие в урегулировании ситуации.

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