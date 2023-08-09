Избирком Британии сообщил об утечке данных из-за кибератаки

Избирком Великобритании официально подтвердил сведения о нарушении безопасности личных данных граждан из-за кибератаки. Согласно информации, хакеры впервые получили доступ к закрытой информации еще в августе 2021 года, однако это было обнаружено лишь в октябре 2022 года.

«Подозрительная активность была обнаружена в наших системах в октябре 2022 года, в результате чего стало ясно, что злоумышленники первоначально проникли в системы в августе 2021 года», — гласит официальное заявление Избиркома.

Тем не менее, идентификация киберпреступников, которые могли получить доступ к личным данным, таким как имена, адреса проживания и электронная почта, пока не увенчалась успехом. В то же время представители британского комиссара по информации утверждают, что утечка данных не представляет серьезных рисков для физических лиц.