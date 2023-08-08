Как подобрать джинсы для полных ног: правила и подходящие модные модели

Джинсы – неотъемлемая часть гардероба современной женщины. Эта одежда всегда остается в моде. Но обладательницы крепких бедер и полных ног порой испытывают затруднения при выборе брюк из денима. Им бывает непросто найти такой фасон, который замаскирует недочеты фигуры и подчеркнет ее преимущества. Мы приведем правила выбора джинсов для полных ног и подходящие модные модели.

Выбирайте плотные натуральные ткани

Отдавайте предпочтение плотному дениму из 100%-го хлопка. Он хорошо сохраняет форму и придает ногам больше стройности.

Избегайте тонкой джинсовой ткани из хлопка с эластаном. Она создает лишний объем и подчеркивают минусы фигуры.

Избегайте облегающих моделей

Девушкам с массивными бедрами и полными ногами лучше отказаться от обтягивающих моделей, таких как скинни. Они привлекают внимание к недостаткам фигуры.

Женщинам такой комплекции лучше выбирать джинсы, которые не облегают бедра, но и не обвисают на них. Между телом и брюками должно оставаться немного пространства.

Подбирайте длину по росту

Не стоит выбирать слишком длинные брюки, которые собираются внизу в виде складок. Они делают фигуру еще более тяжелой и объемной. Джинсы должны немного приоткрывать щиколотку. Если вы приобрели более длинную модель, то ее нужно подогнать под ваш рост.

Исключением являются прямые джинсы и клеш, которые носят с туфлями и ботинками на каблуке. Они спускаются ниже щиколотки и визуально удлиняют ноги.

Избегайте заниженной талии

Джинсы с низкой талией делают фигуру с полными бедрами и ногами непропорциональной. Лучше выбирать изделия с высокой посадкой. Они подчеркнут талию и при необходимости сделают живот более плоским и стройным.

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Не делайте акцент на бедра

Акцентные детали и украшения на бедрах привлекают внимание к слишком объемным частям фигуры. Поэтому такие элементы лучше исключить. Отдавайте предпочтение более лаконичным и минималистичным джинсам.

Соблюдайте пропорции

Чтобы джинсы выглядели безупречно, их детали должны соответствовать по пропорциям вашим естественным объемам тела. Например, если у вас большие бедра, то не стоит выбирать изделия с маленькими карманами.

Выбирайте равномерную окраску

Джинсы с потертостями и осветленными участками сейчас в моде. Но при полных ногах от таких моделей лучше отказаться. Они будут привлекать внимание к проблемным областям. Выбирайте брюки из равномерно окрашенного денима.

Подходящие модели

Женщинам с полными ногами подойдут следующие трендовые модели джинсов:

с завышенной талией; “бойфренды”; прямые; темных оттенков; буткат.

Далее мы расскажем об этих фасонах более подробно.

С завышенной талией

Джинсы с завышенной талией удлиняют фигуру и делают ее стройнее. Они красиво сидят на бедрах и животе. Вы можете сочетать эти брюки как с толстовкой и кроссовками, так и с блузкой и туфлями на высоком каблуке.

Джинсы-“бойфренды”

“Бойфренды” – это свободные прямые джинсы с широкими штанинами. Чтобы сделать ноги визуально стройнее. сочетайте их с туфлями-лодочками или обувью на высоких каблуках. Однако избегайте слишком просторных моделей и заниженной талии.

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Прямого кроя

Джинсы с прямыми штанинами помогут вам выглядеть стройнее. Этот крой творит настоящие чудеса с фигурой. Он может скорректировать не только объем, но и неидеальную форму ног.

Темные оттенки

Чем темнее джинсы, тем стройнее будут выглядеть ваши ноги. Вы можете выбрать брюки простых моделей из черного, темно-синего или темно-серого денима. Они помогут вам создать изысканный и элегантный образ.

Джинсы буткат

Джинсы буткат прилегают к верхней части ног и расширяются ниже колен. Это позволяет сбалансировать силуэт и сделать его стройнее. Также они подчеркивают женственные очертания фигуры “груша”.

Заключение

Женщинам с полными бедрами и ногами не нужно отказываться от ношения джинсов. Чтобы создать привлекательный образ, следует выбирать такие фасоны брюк из денима, которые подчеркнут лучшие черты вашей фигуры и скроют минусы.