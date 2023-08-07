Рыбинск. Криминальная хроника с 31 июля по 6 августа

Полицией проводится проверка по факту ДТП в Рыбинске, в результате которого пострадало 2 человека

06 августа около 01.45 на окружной дороге в г. Рыбинске произошло ДТП – по предварительной информации водитель автомобиля «Мазда» молодой человек 1998 г.р. совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП водитель и пассажир девушка 1999 г.р. автомобиля «Мазда» с травмами госпитализированы в лечебное учреждение.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полицейскими установлен подозреваемый в телефонном мошенничестве

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась жительница Рыбинска 1939 г.р. о том, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее внучка, совершила дорожно-транспортное происшествие, в котором есть пострадавшие.

Под предлогом решения всех вопросов и оказания помощи пострадавшим, завладели денежными средствами в сумме 50 тыс. рублей, которые пенсионерка передала незнакомому мужчине, пришедшему к ней в квартиру по месту жительства.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий установлен и задержан молодой человек 1999 г.р., который, по указанию неизвестных забрал денежные средства у пенсионерки.

Подозреваемым даны признательные показания. Мужчина пояснил, что устроился подработать курьером, он приехал на указанный ему в смс – сообщении адрес и забрал конверт, все денежные средства перевел на счет «кураторов», за исключением комиссии за свою работу в размере 2000 рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц причастных к данным противоправным деяниям. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции предупреждают:

Мошенники могут позвонить гражданам, представиться родственниками или знакомыми, сотрудниками правоохранительных органов и сообщить, что сын, внук совершил ДТП, задержан сотрудниками правоохранительных органов или попал в другую неприятную ситуацию, и для решения проблемы необходимо перевести на указанный счет или передать незнакомому лицу определенную сумму денег.

Полиция призывает граждан быть осторожными и напоминает: если к вам домой придут неизвестные или позвонят по телефону и сообщат, что у вашего родственника, знакомого неприятности и ему срочно необходимо передать деньги, не сомневайтесь – это мошенники!

Что делать, если поступило сообщение о родственнике, попавшем в беду?

В случае такого звонка, не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прекратите разговор с незнакомцем, свяжитесь с родственником, который якобы попал в беду, обратитесь в полицию по телефону «02», с мобильного «102».

Во избежание подобных ситуаций, необходимо постоянно поддерживать связь с пожилыми родственниками, общаться с ними, рассказывать о подобных случаях и, конечно, они должны всегда иметь возможность связаться со своими взрослыми детьми, внуками, близкими и знать о том, что с ним происходит.

Полиция призывает граждан быть бдительными! Чтобы сохранить при себе свои деньги:

– Не выполняйте указаний незнакомых лиц.

– Не переводите денежные средства незнакомым лицам, ни под каким предлогом.

– Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.

Жительницы г. Рыбинска лишились крупных сумм денег, пытаясь заработать, участвуя в инвестиционных проектах

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась местная жительница 1972 г.р., которая пояснила, что знакомая предложила заработать: принять участие в инвестиционных проектах, купив акции различных компаний. Знакомая через сообщения в одном из мессенджеров, отправила контактные данные «брокера». Получив инструкции от неизвестного, женщина оформила несколько кредитов и перевела денежные средства в размере 1,6 млн. рублей своей знакомой, которая в течении нескольких дней переводила свои денежные средства в размере 235 тысяч рублей, и денежные средства заявительницы, в размере 1,6 млн. рублей на номера сотовых телефонов, которые ей присылали неизвестные.

Спустя некоторое время, женщина решила «вывести» заработанные с подругой деньги, однако операция не проходила, «брокеры» на связь не выходили. Женщина также решила обратиться в полицию с заявлением. Ущерб, причиненный заявительницам, составил 1,6 млн. рублей и 235 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 4 и ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейскими установлен подозреваемый в краже ноутбука

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Гагаринский и сообщил о краже ноутбука.

В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что заявитель передал свой ноутбук знакомому, пока отходил в магазин, а когда вышел, они проследовали домой. Дома заявитель спохватился, что ноутбук отсутствует и спросил у товарища, который пояснил, что оставил у магазина. Мужчины вернулись, однако гаджета не обнаружили.

Сумма ущерба составила около 52 тыс. рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого, им оказался житель микрорайона Запахомовский 1989 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что приехал на велосипеде в магазин, увидел, что у магазина в сумке стоит ноутбук, забрал его и уехал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

Полиция напоминает:

Будьте внимательны – не оставляйте свое имущество без присмотра, даже ненадолго. Оставленные личные вещи становятся легкой наживой для злоумышленников.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в краже сотового телефона в такси

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление о пропаже сотового телефона с поверхности селектора переключения коробки передач между передними сидениями в автомобиле. Ущерб составил около 13000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно — розыскных мероприятий установлены обстоятельства совершения преступления и подозреваемый. Им оказался неработающий, житель микрорайона Мариевка 2005 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что при проезде в салоне автомашины такси, воспользовался ситуацией, когда водитель отвернулся и забрал сотовый телефон.

Похищенное изъято.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Расследование продолжается.

Проводится проверка факта ДТП в с участием троллейбуса

01 августа около 17.05 на улице Расторгуева в Рыбинске произошло ДТП – столкновение троллейбуса под управлением мужчины 1968г.р и автомобиля «Фольксваген» под управлением мужчины 1974 г.р

В результате ДТП пассажиры троллейбуса две женщины 1935 г.р. и 1986 г.р. нуждаются в амбулаторном лечении.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Действуя по инструкциям телефонных мошенников, житель г. Рыбинска лишился денежных средств

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратился житель г. Рыбинска 1981 г.р. и пояснил, что ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили о необходимости перепроверить информацию в приложении, так как зафиксирована попытка оформления кредита неизвестными злоумышленниками на его имя. Убедили установить на мобильное устройство приложение удаленного доступа и сообщить код подключения.

Мужчина не стал перепроверять информацию, выполнил все указания звонивших, после чего с его банковского счета были списаны денежные средства в сумме более 35 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудниками полиции раскрыт грабеж сумки у женщины

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась женщина 1967 г.р. проживающая в микрорайоне Мариевка и сообщила о факте совершенного грабежа.

Полицейскими установлено, что поздно вечером потерпевшая возвращалась домой, к ней подошел неизвестный и выхватил у нее сумку из рук и скрылся. Сумма ущерба составила около 9000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый – неработающий, житель г. Рыбинска 1996 г.р., который дал признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Похищенное частично изъято.

В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж) предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.