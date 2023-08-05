Мнение: Стратегическая покупка акций, пошлины на удобрения и уход Адидаса из России

1. В «Школе Капитализма» я пишу про одно из главных правил биржевой торговли — покупать (или продавать) бумаги в соответствии с заранее выработанной стратегией, а не на фоне горячих новостей. Цитирую из середины поста (ссылка):



…Лично я в золото верю — особенно сейчас, когда ни одной по-настоящему надёжной валюты на планете, почитай, и не осталось. Инфляция по доллару двузначная (что бы там официальная статистика ни вырисовывала), у европейцев — ещё хуже, некоторые регионы уже чуть ли не в гипере одной ногой. А килограмм золота как весил 1000 грамм при Наполеоне, так и весит, и будет весить.



Это не инвестиционные рекомендации, разумеется, просто размышления вслух. На мой взгляд, золото может потерять в цене только в трёх случаях:



А. Если изменится человеческая природа, и люди перестанут ценить жёлтый металл.



Б. Если учёные научатся дёшево синтезировать золото из свинца.



В. Если инженеры сумеют сделать добычу золота на астероидах рентабельной.



Все три варианта, особенно первый, я нахожу фантастическими, совершенно невероятными. Может быть, когда-нибудь, что-нибудь из списка и станет реальным, но точно не в следующем году, и очень навряд ли в ближайшие 20 лет…

2. Правительство планирует пополнять федеральный бюджет не только с помощью экспорта нефти, газа и зерна, но и других наших востребованных продуктов (ссылка):



Российский Минфин предложил установить единую ставку вывозной пошлины в восемь процентов на удобрения. Проект соответствующего постановления правительства, в обосновании которого говорится, что предложенная мера принесет в бюджет страны 87 миллиардов рублей до конца 2024 года, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Срок действия указанной «донастройки» в Минфине запланировали с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024-го. Пошлина коснется всех видов удобрений.

Ранее о планах российских властей ввести такую восьмипроцентную пошлину сообщалось со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. «Интерфакс» уточнял, что ставка не будет привязана к цене продукции, а c отрасли планируется получить 120 миллиардов рублей. Так или иначе, речь идет о пополнении бюджета на десятки миллиардов рублей.

В отличие от айфонов или мерседесов, еда — не тот товар, потребление которого можно снизить. Население нашей планеты по инерции ещё растёт, так что еды нужно много. При этом для выращивания еды требуются удобрения, а для производства удобрений нужен газ.

Из всего этого следует, что производство удобрений внутри России — очень хороший бизнес. Лично я, будучи миноритарным акционером Фосагро, ситуацией на мировых рынках весьма доволен. Но всё это, разумеется, не инвестиционная рекомендация, покупайте (или продавайте) акции на свой страх и риск.

3. Немецкая фирма Адидас, несмотря на слухи о попытках вернуться в Россию, таки решила уйти окончательно. Российские производители одежды потирают руки в предвкушении будущих прибылей (ссылка):

Спортивный бренд одежды и обуви Adidas решил избавиться от оставшихся в России магазинов. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор марки Бьорн Гулден заявил, что компания находится в процессе закрытия торговых точек в стране. «У нас есть около 100 магазинов, которые не работают, и, конечно же, они были предложены рынку», — заявил он. <…>

Adidas приостановил деятельность в стране вместе с другими спортивными брендами одежды, такими как Nike и Puma. Владелец отечественного бренда одежды Yamal заявил, что готов занять освободившуюся нишу.

Довольно глупо со стороны немцев, хотя и понятно, что их заставили совершить эту глупость. Высоких технологий в спортивной одежде и в кроссовках давно уже нет — во всяком случае, таких, которые сколько-нибудь сложно было повторить. Есть только имя, то есть, в случае Адидаса, воздух. Покидая Россию, Адидас теряет заработок на воздухе, добровольно отдавая его русским предпринимателям.