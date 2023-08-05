 

За оскорбление ветерана в суде Трампу грозит до 70 лет тюрьмы

05.08.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Во время судебного заседания по делу о попытке фальсификации выборов экс-президент США Дональд Трамп нелестно высказался о трансгендерном спикере ВСУ Саре Эштон-Чирчилло.

Суд расценил это как оскорбление ветерана, за него Трампу может грозить до 70 лет тюрьмы.

Согласно принятому в 1943 году «Акту о защите ветеранов», негативно окрашенные высказывания в отношении бывших или действующих военнослужащих США, когда-либо участвовавших в боевых действиях, расцениваются как преступления ненависти особой тяжести. Во время суда Трамп назвал лейтенанта ВВС США Сару Эштон-Чирчилло «мужиком, на которого нацепили женский парик», а его деятельность на посту спикера ВСУ назвал «холуйской» по отношению к Владимиру Зеленскому. Судья Джонатан Грин расценил это как оскорбление ветерана и поручил выделить дело о нём в отдельное производство.

Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до 70 лет для республиканцев и 25 лет для демократов.

– Конечно, я очень огорчилась, когда узнала, что Трамп меня назвал мужиком, – комментирует ситуацию пострадавший. – Я участвую в информационной войне против России, поэтому являюсь ветераном. Со стороны Трампа подло делать такие высказывания и добиваться запрета транс-перехода для детей. Надеюсь, его посадят до президентских выборов, иначе он сможет в них победить и превратить нашу страну в обитель бомжей и наркоманов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Онколог Воробьев назвал 8 ранних признаков опухоли в теле

05.08 / Врач Захарова: можно повредить зубы, если чистить их в неподходящее время дня

05.08 / Летний белый сменит нежный кремовый маникюр: особенности одного из самых модных трендов осени

05.08 / Мнение: Стратегическая покупка акций, пошлины на удобрения и уход Адидаса из России

05.08 / iPhone 11 Pro Max признан лучшим смартфоном по версии 9to5Mac

05.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Как уголовник стал троцкистом, а затем “невинной жертвой репрессий”

05.08 / Богемный шик для 60-летних женщин: лучшие способы выглядеть моложе с этой летней тенденцией

05.08 / Мнение: Володин и Байден

05.08 / Мощные ливни вызвали наводнения в Словении и Австрии

05.08 / Олегу Соколову вернули Орден почётного легиона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика