За оскорбление ветерана в суде Трампу грозит до 70 лет тюрьмы

Во время судебного заседания по делу о попытке фальсификации выборов экс-президент США Дональд Трамп нелестно высказался о трансгендерном спикере ВСУ Саре Эштон-Чирчилло.

Суд расценил это как оскорбление ветерана, за него Трампу может грозить до 70 лет тюрьмы.

Согласно принятому в 1943 году «Акту о защите ветеранов», негативно окрашенные высказывания в отношении бывших или действующих военнослужащих США, когда-либо участвовавших в боевых действиях, расцениваются как преступления ненависти особой тяжести. Во время суда Трамп назвал лейтенанта ВВС США Сару Эштон-Чирчилло «мужиком, на которого нацепили женский парик», а его деятельность на посту спикера ВСУ назвал «холуйской» по отношению к Владимиру Зеленскому. Судья Джонатан Грин расценил это как оскорбление ветерана и поручил выделить дело о нём в отдельное производство.

Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до 70 лет для республиканцев и 25 лет для демократов.

– Конечно, я очень огорчилась, когда узнала, что Трамп меня назвал мужиком, – комментирует ситуацию пострадавший. – Я участвую в информационной войне против России, поэтому являюсь ветераном. Со стороны Трампа подло делать такие высказывания и добиваться запрета транс-перехода для детей. Надеюсь, его посадят до президентских выборов, иначе он сможет в них победить и превратить нашу страну в обитель бомжей и наркоманов.

—