iPhone 11 Pro Max признан лучшим смартфоном по версии 9to5Mac

Смартфон iPhone 11 Pro Max получил высшую оценку от эксперта из известного издания 9to5Mac, став самым качественным и функциональным мобильным устройством от Apple. В отличие от некоторых новых моделей “айфонов”, выпущенных в 2022 году, iPhone 11 Pro Max не оснащен излишними косметическими функциями.

Филип Эспозито, журналист 9to5Mac, поделился своим впечатлением от использования iPhone 11 Pro Max. Он отметил, что, несмотря на многолетний опыт работы с разными устройствами, переход на iPhone 11 Pro Max не оказался для него серьезным изменением привычек.

Причиной этого перехода стал неприятный опыт с дисплеем его предыдущего iPhone 14 Pro Max, который выгорел вместе с элементами экрана блокировки. В результате ремонта Филип начал использовать iPhone 11 Pro Max и был приятно удивлен его характеристиками.

iPhone 11 Pro Max выделяется изогнутым корпусом, тонким дизайном, компактными камерами и легкостью. Эспозито отметил, что он также почувствовал ностальгию по этому формату устройства.

Он также обратил внимание на разницу в дисплеях между iPhone 14 Pro Max и iPhone 11 Pro Max. В пользу новой модели играет её экран, однако дисплей iPhone 11 Pro Max не вызвал у Эспозито никаких нареканий.

Функция Dynamic Island, которая доступна на новых моделях iPhone, не вызвала у журналиста особых эмоций. Он признал, что такое необычное взаимодействие с устройством интересно, но оно не стало для него решающим фактором.

Производительность iPhone 11 Pro Max, несмотря на то, что он был выпущен еще в 2019 году, остается на высоком уровне. Эспозито установил бета-версию iOS 17 и отметил, что устройство работает стабильно, без видимых замедлений или сбоев.

Эспозито считает, что новые поколения iPhone не предлагают значительных технических улучшений, оправдывающих покупку новой модели каждый год. Большинство новых функций, по его мнению, имеют скорее косметический, чем критический характер. Владельцы iPhone 11, по словам журналиста, до сих пор довольны своими устройствами и не чувствуют необходимости в частой смене моделей.