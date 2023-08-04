Из-за нехватки запчастей для тормозных систем самолётов «Аэрофлот» начал использовать на внутренних рейсах тормозной гак

Компания «Аэрофлот-техникс» получила одобрение Росавиации на установку тормозных гаков на самолёты Airbus и Boeing.

Эти устройства помогут самолётам безопасно остановиться после приземления даже при полностью неработающих тормозах самолёта.

Проблема появилась после того, как прекратились поставки тормозных шлангов, колодок, дисков и других запчастей. Уже сейчас несколько машин авиакомпании летают с частично деактивированными тормозами. Среди них – 5 широкофюзеляжных Boeing-777-300, однако первыми тормозной гак получили два самолёта Airbus A-321. Благодаря их удлиненному фюзеляжу пилотам будет легче научиться зацеплять гаком трос аэрофинишера.

– Мы успешно провели 42 посадки с применением тормозного гака на аэродроме ЛИИ им. Громова. В ближайшее время мы установим аэрофинишеры в ряде российских аэропортов, после чего проблема тормозов уйдёт с повестки дня, – сообщает пресс-служба Аэрофлота.

Ранее торможение с помощью гака применялось только в боевой палубной авиации. Истребитель зацеплял титановым крюком стальной трос аэрофинишера, что позволяло ему остановиться на короткой посадочной полосе авианосца и не упасть за борт. Для применения гака в гражданской авиации пришлось разработать специальный «мягкий» аэрофинишер, который плавно тормозит самолёт на дистанции в 500-600 метров. Однако из-за возможных толчков пассажирам придётся группироваться, как при аварийной посадке.

Если другие авиакомпании захотят пользоваться аэрофинишерами Аэрофлота, им придётся платить за эту услугу. Тариф будет зависеть от максимальной посадочной массы самолёта.

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