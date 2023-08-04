 

Из-за нехватки запчастей для тормозных систем самолётов «Аэрофлот» начал использовать на внутренних рейсах тормозной гак

04.08.2023, 9:33, Разное
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Компания «Аэрофлот-техникс» получила одобрение Росавиации на установку тормозных гаков на самолёты Airbus и Boeing.

Эти устройства помогут самолётам безопасно остановиться после приземления даже при полностью неработающих тормозах самолёта.

Санкции против РоссииПроблема появилась после того, как прекратились поставки тормозных шлангов, колодок, дисков и других запчастей. Уже сейчас несколько машин авиакомпании летают с частично деактивированными тормозами. Среди них – 5 широкофюзеляжных Boeing-777-300, однако первыми тормозной гак получили два самолёта Airbus A-321. Благодаря их удлиненному фюзеляжу пилотам будет легче научиться зацеплять гаком трос аэрофинишера.

– Мы успешно провели 42 посадки с применением тормозного гака на аэродроме ЛИИ им. Громова. В ближайшее время мы установим аэрофинишеры в ряде российских аэропортов, после чего проблема тормозов уйдёт с повестки дня, – сообщает пресс-служба Аэрофлота.

Ранее торможение с помощью гака применялось только в боевой палубной авиации. Истребитель зацеплял титановым крюком стальной трос аэрофинишера, что позволяло ему остановиться на короткой посадочной полосе авианосца и не упасть за борт. Для применения гака в гражданской авиации пришлось разработать специальный «мягкий» аэрофинишер, который плавно тормозит самолёт на дистанции в 500-600 метров. Однако из-за возможных толчков пассажирам придётся группироваться, как при аварийной посадке.

Если другие авиакомпании захотят пользоваться аэрофинишерами Аэрофлота, им придётся платить за эту услугу. Тариф будет зависеть от максимальной посадочной массы самолёта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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