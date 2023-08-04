 

Врач Захарова рассказала, вредно ли хрустеть пальцами

04.08.2023, 8:35, Разное
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На данный момент считается, что хрустеть пальцами не является опасным и не приводит к появлению таких заболеваний как артроз или артрит.

Треск или хруст в пальцах вызван появлением пузырьков газа в синовиальную жидкость, окружающую суставы. Она действует как смазка в суставах и делает их более гибкими.

Синовиальная жидкость содержит растворенные газы, в том числе азот. Когда человек раздвигает пальцы, например, разводя или выпрямляя пальцы, давление в суставах уменьшается. Это позволяет им выходить из жидкости и образовывать небольшие пузырьки.

Характерный «хлопающий» звук возникает, когда эти пузырьки газа быстро схлопываются или взрываются.

После того, как синовиальная жидкость возвращается к нормальному давлению, требуется некоторое время, чтобы в жидкости снова накопилось достаточное количество газа, чтобы издать хруст. “Ученые, проводящие исследования по этому вопросу с помощью аппарата МРТ, обнаружили, что пузырьки не обязательно должны лопнуть, чтобы появился звук”.


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