 

“Интересная история” – Бондарчук вскружил голову новый роман

04.08.2023, 8:20, Новости дня
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Вдали от публики звезды шоу-бизнеса многое скрывают от лишних глаз. Но есть вещи, которыми они только рады поделиться. Знаменитости нередко рассказывают фанатам о своих пристрастиях: от экстрима до вязания. Светлана Бондарчук давно дала понять, что любит. Она пошла по проторенной дорожке и выбрала книги.

Литературные произведения знаменитость регулярно рекомендует в своем телеграм-канале. Недавно она начала знакомить аудиторию микроблога с романом “Риф” Алексея Поляринова. По ее мнению, произведение чем-то напоминает работы Евгения Водолазкина.

Новый роман в личной библиотеке настолько вскружил звезде голову, что она решила посоветовать его россиянам еще до того, как осилила сама. Светлана Бондарчук еще в процессе чтения и абсолютно уверена в привлекательности книги для многих людей.

“Очень хороший язык и интересная история. На отдыхе прекрасно зайдет. Она небольшая, так что если читаете быстро, то справитесь за пару вечеров”, — написала бывшая жена Федора Бондарчука.

Ранее в микроблоге знаменитость обсуждала с фанатами литературу Джоан Роулинг. Светлана Бондарчук напомнила, что после серии книг о Гарри Поттере писательница выпустила несколько стоящих детективов.


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