Уфолог предупреждает о возможной «фальшивой атаке инопланетян»

Уфолог, доктор Стивен Грир сделал удивительное заявление о существовании тайной «мошеннической операции» без надзора правительства США. По словам Грира, эта организация разработала передовые технологии, которые, как утверждается, используются для организации «фальшивой атаки инопланетян» на Землю.

Операция, известная как «изгои», предположительно насчитывает группы в различных странах мира и не подчиняется никаким политическим границам. Грир заявил, что она действует в тайне и оперирует не только в Соединенных Штатах, что делает ее транснациональной и представляющей опасность.

По словам уфолога, в ходе массового технологического «бума» между 1945 и 1954 годами, человечество не только овладело новыми технологиями, но и создало их в секрете, обойдя представителей правительства, включая Пентагон и Белый дом. Эти передовые технологии, согласно его словам, могут быть использованы для имитации вторжения инопланетян на Землю, что создаст угрозу для всего человечества.

Грир основал проект раскрытия информации, который собрал свидетельства от более чем 700 осведомителей высокого уровня, желающих раскрыть засекреченные данные о НЛО. Это обостряет ситуацию и вызывает тревогу, что правительство США могло не обладать полной картиной событий, происходящих в сфере НЛО и деятельности инопланетных организаций.

Опасения эксперта заключаются не только в возможной фальшивой атаке инопланетян, но и в риске для внеземных цивилизаций. Если человечество будет использовать полученные технологии для «уничтожения» инопланетных кораблей, это может вызвать недовольство и реакцию со стороны представителей внеземных цивилизаций.

Уфолог считает, что внеземные цивилизации, по всей видимости, наблюдали за развитием человечества и его технологий они не вмешиваются напрямую, надеясь, что люди смогут справиться с возникающими проблемами. Однако вопрос о том, как далеко можно пойти в использовании передовых технологий и насколько мы можем представлять угрозу внеземным цивилизациям, остается открытым.

Доктор Грир заключает, что человечество должно быть осторожным и ответственным в использовании новых технологий, чтобы не превратиться в источник опасности для других цивилизаций и сохранить свое мирное сосуществование с внеземными обитателями.