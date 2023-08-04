Сверхскоростной НЛО случайно попал на видео во время шторма во Флориде

29-летний Кармен Рич приехал во Флориду (США) отдохнуть вместе со своей семьей. 17 июня 2023 года они находились на пляже Форт-Лодердейл-Бич, когда начался шторм и Рич решил попробовать заснять молнии на видео.

Внезапно прямо перед камерой промчалось что-то вытянутое, голубоватое и чрезвычайно быстрое. Рич сразу же заметил это и начал спрашивать у своей сестры Дженнифер: “Ого, ты видела это? Там только что что-то пролетело!”. По словам Рича, он тут же прекратил снимать видео, так как хотел прокрутить отснятый материал, чтобы получше рассмотреть пролетевший объект.

Если очень сильно замедлить скорость видео, то становится четко видна голубая вытянутая “палочка” без крыльев и без намеков на что-то вроде двигателя, которая пролетает слева направо и словно исчезает в воздухе. Рич говорит, что увиденное сильно напугало его, потому что он решил, что это нечто либо корабль инопланетян, либо созданная властями США технология на основе корабля инопланетян.

“Это была самая быстрая вещь, которую я видел за всю свою жизнь. И, так как оно двигалось чрезвычайно быстро, я подумал, что оно должно было производить какой-то шум, но нет, никакого шума не было”. Рич говорит, что в реальности объект казался куда крупнее. чем на видео и что в небе в тот момент как раз пролетал самолет и по сравнению со скоростью самолета объект был очень сверхскоростным.

“Я был в отпуске, поэтому должен был вести себя нормально, но в ту ночь я действительно был напуган.Я рад, что у меня был лишь такой опыт, а не более близкий, который, по словам других людей, у них был. Я верю, что это был НЛО. Это могло быть что-то человеческое или нечеловеческое, но это был явно неизвестный летающий объект. Я не знаю, инопланетный ли это корабль. Я не думаю, что мы одни во вселенной, но я не думаю, что правительство сообщает нам обо всех технологиях, которые у них есть.

“Я не знаю, что это было, но это было то, о чем общественность не узнает очень долгое время, если вообще узнает. Я показал видео нескольким местным парням, и они сказали, что никогда в жизни не видели ничего подобного”. Позже Рич опубликовал заснятое им видео в соцсети и получил множество комментариев.

Некоторые пользователи считали, что он заснял НЛО, который пытался зарядиться от грозы. Скептики же предположили, что это либо отблеск какого-то движущегося объекта, может быть стекла машины, чей-то беспилотник или редкий эффект молнии.