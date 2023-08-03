Эндокринолог Гуреева назвала продукта замедляющие метаболизм

Сбалансированный обмен веществ играет ключевую роль в жизнедеятельности организма. Для того чтобы обеспечить долгосрочное благополучие метаболизма, следует знать пять продуктов, которые могут негативно повлиять на этот процесс.

Если есть проблемы с задержкой воды в организме, ощущается вялость или мучают запоры, то все эти неприятности имеют общее корень: серьезное нарушение обмена веществ. Эти проблемы, как правило, связаны с разбалансированным питанием. Особенно следует обращать внимание на следующие продукты, замедляющие обмен веществ.

Соевые бобы. Это полезный источник белка, однако чрезмерное употребление этого продукта может оказать негативное влияние на функцию щитовидной железы у определенных категорий людей.

Мучные изделия и белый рис. Изделия, приготовленные из белой муки, такие как макароны и хлеб, лишены ценных питательных веществ, способствующих ускоренному обмену веществ. Это может привести к переключению метаболизма на энергосберегающий режим. Глютен, содержащийся в рафинированных зернах, а также крахмал и фитиновая кислота могут оказать дополнительное негативное воздействие на организм.

Алкоголь замедляет обмен веществ, причем неважно, пиво это, вино или шампанское, алкогольные напитки могут существенно замедлить обмен веществ и процесс сжигания жира. Пищеварительные ферменты начинают работать медленнее, блокируя многие важные процессы пищеварения, что приводит к скоплению жира в клетках организма.

Рафинированный сахар. Резкий подъем уровня инсулина, вызванный потреблением сахара, оказывает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, ответственную за выработку инсулина. В этот период обмен веществ может снижаться, что может привести к снижению концентрации, работоспособности и появлению чувства голода.