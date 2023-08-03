Проблемы со зрением увеличивают риск слабоумия на 33%

Проблемы со зрением могут оказать негативное влияние на социальную жизнь человека и иметь серьезные последствия для здоровья. Оказалось, что они играют значимую роль в жизни человека, затрагивая все аспекты существования. Важно отметить, что они влияют на способность работать, а также на возможность проводить свободное время с семьей и друзьями. Кроме того исследователи установили, что проблемы со зрением связаны с увеличением риска развития других заболеваний.

Недавние исследования показали, что люди с проблемами зрения сталкиваются с повышенным риском слабоумия, а у тех, у кого нарушено зрение или имеется слепота в различной степени, риск деменции повышается на 33 процента. Эти выводы сделала врач-терапевт Ирина Андреева. Она подчеркнула, что ошибочно считать потерю зрения нормальной частью старения, поскольку множество проблем с глазами можно успешно лечить.

Среди основных причин потери зрения по мере старения выделяют необходимость в ношении очков и катаракту, однако оба этих состояния полностью поддаются лечению. Несмотря на то, что исследования не могут установить прямую причинно-следственную связь между нарушением зрения и деменцией, они обнаружили существующую связь между ними.

Помимо проблем со зрением исследователи выявили и другие факторы риска развития деменции. Так, ожирение у пожилых людей связано с увеличением вероятности деменции, но данное состояние можно предотвратить, похудев. Курение также считается серьезным фактором риска, повышающим вероятность развития деменции на 80 процентов.

Исследование, которое раскрывает связь между потерей зрения и деменцией, открывает новые горизонты в понимании взаимосвязей между различными заболеваниями. Эти результаты дают возможность разрабатывать более эффективные стратегии профилактики и лечения, что способствует поддержанию качества жизни пожилых людей на высоком уровне.