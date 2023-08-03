Свобода приходит нагая

Как Ксения Собчак создала «собирательный образ» оппозиционера, не поддерживающего СВО.

Полгода назад Юрий Дудь* выпустил, быть может, самое нашумевшее свое интервью с актером и телеведущим Оскаром Кучерой. В названии выпуска имени-фамилии героя не значилось. Дудь озаглавил его безлично: «Разговор с человеком, который поддерживает армию России». И действительно, у него получился своего рода собирательный образ Z-патриота, «убеждения» которого зиждутся на пропагандистских клише, обрывках конспирологических версий и полной неспособности самостоятельно увязывать причины со следствиями. Ну, и еще на непоколебимой уверенности, что власть всегда права, поэтому настоящий патриот не может подвергать сомнению никакие ее действия. Неоспоримые аргументы и факты, который приводил ведущий в четырехчасовом разговоре, Кучеру порой обескураживали: «Я, наверное, как человек разумный, не могу в это поверить. Это какая-то несуразица». Признав после выхода этого интервью, что выглядел в нем дураком, Кучера пафосно воскликнул: «Лучше быть дураком, чем подлецом».

Ксения Собчак, анонсируя свой новый выпуск, припомнила бедолагу Оскара. В своем телеграм-канале она написала:

«Как вы знаете, я за объективность. Не так давно мой коллега, журналист Юрий Дудь (иноагент) пригласил на интервью Оскара Кучеру, назвав этот выпуск «Разговор с тем, кто поддерживает армию России». Мне кажется, важно дать и другую точку зрения и предоставить возможность высказаться человеку, который не поддерживает армию России. Интервью это, конечно, более эмоционально и пародоксально, чем у Оскара, но не менее содержательно» (стиль и орфография авторские. — И. П.).

Вот уж действительно парОдокс: ведь никому до Собчак — ни тому же Дудю, ни Гордеевой*, ни Шихман* — не удалось до сей поры поговорить с человеком, который НЕ поддерживает СВО (интересно, где была Собчак все эти полтора года и что смотрела). Ей одной пришло в голову дать и другую точку зрения. И за ней, другой, Ксения Анатольевна отправилась в Испанию, где теперь обитает актер Алексей Панин, внезапно превратившийся в ярого оппозиционера. «Внезапно» — потому что в 2014 году актер, который уже тогда зарекомендовал себя на родине отъявленным фриком, в промежутках между расхаживаниями по улицам в женском белье бегал с российским флагом наперевес, приветствуя присоединение Крыма и призывая расширить границы РФ до Одессы. А через пять лет прозрел: «Я был абсолютным дебилом и извиняюсь перед украинцами». Ну, бывает. В 2020 году он эмигрировал в Испанию. Дома против него возбудили уголовное дело за оправдание терроризма — тоже бывает теперь сплошь и рядом.

Что не так в этом интервью? Вы не поверите, но абсолютно ВСЁ!

Собчак в костюме то ли пирата Карибского моря, то ли привокзальной гадалки показывает такого же, как прежде, фрика и алкаша — и делает это с особым смаком. Она и начинает «разговор с тем, кто не поддерживает», с вопросов о его сексуальных предпочтениях, которые он описывает с нескрываемым наслаждением, предлагая некоторые из них попробовать самой интервьюерше. А он, оседлав любимого конька, тут же выводит формулу настоящей свободы, переложив на свой манер знаменитые хлебниковские строки «Свобода приходит нагая»: «Человек, который снимает трусы, он становится свободным. Мне голым выходить на люди проще, чем в трусах».

Интервью, впрочем, он дает одетым, хотя ощущение, что подглядываешь за чем-то постыдным, нарастает с каждой минутой. Мат (пусть и частично запикиваемый) переливается через край. По ходу разговора герой к тому же накачивается шампанским (он сам об этом говорит) и к финалу теряет уже всякие берега.

Снимать пьяного человека и тем более выдавать пьяный бред в эфир — верх непорядочности и непрофессионализма снимающего, но если нельзя, а очень хочется, то можно. Особенно когда цель оправдывает средства.

Отдельный ужас — большой разговор Ксении Собчак с 16-летней дочкой Панина, что тоже выходит за рамки всех профессиональных стандартов. Интервьюершу, вцепившуюся в девочку как клещ, интересует, каково это — быть дочерью Панина, было ли ей хоть раз по-настоящему стыдно за папу, что она испытывала, когда видела порнографические порно папы… Дочка как может оправдывает его, отказываясь впрямую осуждать и маму, и папу.

По-матерински обняв истерзанного безжалостными расспросами ребенка, Ксения возвращается к уже изрядно набравшемуся папе и приступает наконец к разговору о главном, заявленном в названии выпуска. Остапа, то есть Алексея, несет, и он наговаривает сорок бочек арестантов, попутно употребляя всуе все того же Кучеру: «Я не хочу сейчас быть Кучерой, я сейчас … (хлебнул) шампанского, из меня немножко эмоции поперли…» — «Ты и так уже на уголовное дело наговорил», — довольно усмехается интервьюерша. Когда же он переходит на личности, устраивая бывшим коллегам по цеху насильственный каминг-аут, высоконравственная Собчак пытается его устыдить: «Зачем подставлять людей?» Однако поток пьяных откровений не прерывает, еще и добавляя к запиканным фамилиям детали, которые позволят зрителям распознать, кого именно хейтит герой.

Ну и конечно, все это непотребство входит в окончательный монтажный вариант интервью, если что-то к образу «борца с кровавым режимом» и добавляя, то одной лишь гадливости.

Что в итоге получилось? Тот же, что у Дудя с Кучерой, — собирательный образ, только как бы зеркальный. Принципиальная разница в том, что Дудь говорил со своим героем, апеллируя к конкретным фактам и доводам разума, а Собчак сосредоточилась на телесном низе и беспредельной аморальности героя, вольно или невольно (скорее вольно, то есть сознательно) продемонстрировав его во всей красе вроде как типичного представителя той части либерального контингента, который осуждает СВО. Если совсем грубо: «Извращенцы и моральные уроды против СВО и России».

«Очень рады, что такие люди не поддерживают СВО и отрекаются от нашей страны», — пишут зрители в комментариях к выпуску. Сработало.

Ирина Петровская,

Обозреватель «Новой»

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