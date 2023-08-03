 

“Я категорически против”: риски для дочери Навки встревожили врача

03.08.2023, 11:20, Разное
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Увлечение маленькой Надежды хорошо известно российской общественности, которая штудирует новостную ленту. Восьмилетняя крошка российской фигуритки с лихвой наносит на себя косметику разного назначения. Татьяна Навка снимает в это время дочку и показывает кадры в соцсетях.

Однако медицинский специалист предупреждает: в таком возрасте избыток декоративных средств до добра не доводит. Врач-косметолог Аюпова заявила, что в составе косметической продукции есть опасные вещества, включая тяжелые металлы и мышьяк. А также формальдегид, которым, к слову, обрабатывают трупы.

“Я категорически против, чтобы восьмилетние девочки пользовались косметикой”, — объявила специалист. И без этого комментария вред декоративных средств для кожи ребенка совершенно очевиден. Неужели Татьяна Навка не бережет свою малышку?

Риски для дочери звезды встревожили врача. По словам медика, высока вероятность аллергических реакций. Причем вплоть до особенно тяжелых форм — даже отека Квинке. Эксперт подчеркнула: лаки для ногтей тоже угрожают чудовищными последствиями. Так что Татьяна Навка, кажется, допустила ошибку, разрешая Надежде тестировать косметику на себе.


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