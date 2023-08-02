Рупор кремлевской пропаганды: По зерновой сделке

По зерновой сделке.

1. Путин сообщил, что выполнение зерновой сделки бессмысленно без выполнения российской части сделки.

2. Россия готова обсуждать выполнение зерновой сделки при выполнении российских условий. В этом плане позиция РФ не меняется.

3. Запад на текущий момент не демонстрирует какого-либо желания выполнять российские условия. Ни одно из них.

4. Турция и ООН не имеют возможностей повлиять на позицию Запада, даже если бы ООН действительно этого хотела бы. Поэтому в прежнем виде зерновая сделка умерла.

5. Эрдоган и Путин договорились продолжить обсуждение параметров зерновой сделки, в том числе во время ожидаемого визита Путина в Турцию в августе этого года.

6. Удары по портовой инфраструктуре, которая ранее защищалась зерновой сделко будут продолжаться, защищитить эти объекты нацистский режим не может, поэтому ценность оставшихся портов будет снижаться при более-менее систематических ударах.

7. Наиболее вероятный сценарий – отдельные договоренности России и Турции по зерновому хабу без Украины при продолжающихся ударах по инфраструктуре на побережье Черного моря.

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