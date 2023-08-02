Bloomberg: Евросоюз и Турция готовы пересмотреть таможенный союз в поисках восстановления доверия европейских партнеров и привлечения инвесторов

Соглашение о таможенном союзе с Евросоюзом предполагает установление единого внешнего тарифа на все промышленные товары, но не распространяется на услуги, госзакупки или сельское хозяйство, за исключением переработанной сельскохозяйственной продукции.

В последние две недели господин Джентилони дважды встречался с главой Минфина Турции Мехметом Симшеком и выразил интерес к позитивным заявлениям министра о планах правительства в сфере экономики и отношениях с Евросоюзом. Он отметил, что после летнего периода команды сторон рассмотрят возможность использования новых сигналов из Турции.

По информации Bloomberg, высокопоставленные чиновники Евросоюза приветствуют усилия Турции по восстановлению отношений. Европейцы считают, что это поможет привлечь иностранных инвесторов и укрепить турецкую экономику, также способствуя решению частично вызванного растущей инфляцией кризиса.

“Я всегда думал и продолжаю думать, что модернизация таможенного союза — это то, что в принципе достижимо”, — заявил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан. Он также подчеркнул важность возобновления отношений с Турцией с точки зрения безопасности.

В июле текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил визит в страны Персидского залива — ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. Он призвал к восстановлению турецкой экономики, пострадавшей из-за оттока инвестиций, и сделал ставку на привлечение инвестиций на сумму свыше 50 миллиардов долларов.