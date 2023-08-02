Нет блесткам и белому: 5 антитрендовых цветов педикюра на август и 5 оттенков, которые будут хитами месяца

Лето – время продемонстрировать красоту своих ножек в открытых шлепанцах и босоножках. И вот тут-то становится актуальным вопрос педикюра. Чтобы выглядеть превосходно, нужно следовать за модными трендами и избежать оттенков лака, которые уже давно неактуальны.

Коралловый лак (главное фото)

Было время, когда коралловый лак для ногтей был идеальным цветом для девушек. Но, возможно, пришло время убрать этот цвет из своего образа (по крайней мере, на некоторое время). Сейчас стилисты утверждают, что он выглядит слишком дешево.

Педикюр чисто-белого цвета

Пришло время окончательно попрощаться с белоснежными ноготками. Она хорошо зарекомендовали себя своим стильным видом, но они уже порядком поднадоели, поэтому данному тренду пришел конец. В году белые ногти смотрятся слишком просто и консервативно, что может испортить даже самый модный образ.

Переливающийся лак с крупными блестками

Такие варианты нейл-арта особенно любят юные девушки, которые просто без ума от всего блестящего. Взрослые женщины, ценящие практичность, также не прочь накрасить ноготки даком с блестками, так как он очень стойкий и держится целую вечность. Но этот тренд уже определенно состарился. Конечно, мерцающее покрытие и сейчас актуально. Только вот не с крупными частичками, а с более мелкими, создающими эффект утонченности.

Бетонно-серый лак

Возможно, в стеклянном флакончике этот лак кажется невзрачным и не слишком привлекательным. Но все меняется после нанесения его на ногти – он вдруг становится очень эффектным и выразительным. В то же время этот оттенок является достаточно нейтральным, чтобы сочетать его с любыми вещами и носить его круглый год. Однако, согласно современным тенденциям, серые оттенки лака больше не являются уместными. Это особенно касается летнего педикюра, так как на фоне серых ногтей загорелая кожа может приобретать грязно-пепельный оттенок и выглядеть неухоженной.

Лак теплого фиолетового оттенка

Фиолетовый цвет определенно является одним из фаворитов этого лета. Однако не все оттенки выглядят одинаково привлекательно с точки зрения модных трендов. Например, темный фиолетовый с теплыми нотками выглядит не слишком эстетично и создает эффект больных или травмированных ногтей.

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Актуальные цвета

Чтобы подчеркнуть красоту своих ножек, используйте для педикюра розовый омбре. Украсьте свой летний маникюр, смешивая и сочетая различные оттенки розового – возможно, добавьте немного белого или любого другого цвета по вашему выбору.

В 2023 году мы заменяем всеми любимый белый лак для ногтей его более элегантным и утонченным собратом – молочно-белым. Он излучает эстетику чистоты и легкости, а также выглядит очень дорого. Особенно на фоне загара.

Фиолетовый хром с зеркальной поверхностью выглядит как настоящая драгоценность. Он обязательно должен присутствовать в образе для летней вечеринки.

Тренд телесных ногтей идеально подходит любителям чего-то простого и, в то же время, элегантного. Существует так много оттенков бежевого и коричневого, что они никогда не наскучат вам.

Пастельно-лавандовый лак для педикюра стал самым популярным в этом летнем сезоне. Он потрясающе смотрится на любом тоне кожи.