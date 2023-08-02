 

Моника Левински под присягой подтвердила, что видела внеземной биоматериал в кабинете Клинтона

02.08.2023, 13:33, Разное
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Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински, выступая перед жюри присяжных в г. Провиденс (штат Род-Айленд), заявила, что в 1998 году дважды видела внеземной биоматериал в рабочем кабинете 42-го президента США Билла Клинтона.

Внеземную биологическую материю, по виду напоминающую дряблый хоботок какого-то насекомого, ей показывал лично президент, утверждает Левински. Девушке удалось не только как следует разглядеть предмет, но и ощупать его различными способами. Левински повторила свои слова дважды, в том числе держа руку на Библии – по американским законам это приравнивается к неопровержимому свидетельству.

– Теперь мы будем добиваться ответов от администрации Белого дома, – комментирует ситуацию журналист Такер Карлсон. – Если в Белом доме и впрямь был этот инопланетный «хоботок», то хочется узнать, куда он делся. Либо он до сих пор находится там и влияет на американскую политику, либо его незаконно вынес и хранит в одном из своих особняков президент Клинтон. Ситуация очень серьёзная и требует ответов. Если Белый дом ответит молчанием, значит, они участвуют в заговоре планетарного или даже межпланетарного масштаба.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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