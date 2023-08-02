 

Skoda обновила хэтчбек Scala и кроссовер Kamiq

02.08.2023, 13:28, Разное
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Чешский автомобильный гигант Skoda выпустил рестайлинговые версии моделей Scala и Kamiq.

Выход в продажу обеих новинок состоится в нынешнем году. Среди изменений указали стильную головную оптику, видоизмененные бамперы, улучшенную решетку радиатора и новый шильдик на крышке багажника. Покупатели смогут приобрести хетчбэк и кроссовер в расширенном функциональном оснащении. В салоне установили цифровую приборную панель, увеличенный мультимедийный экран.

Что касается технических параметров, под капотом применят моторы от 1 до 1,5 литра с мощностью от 95 до 150 л.с. соответственно. На выбор предложены модификации с 5-6 ступенчатой трансмиссией. Также в более дорогой конфигурации применили семиступенчатую роботизированную коробку передач.


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