Skoda обновила хэтчбек Scala и кроссовер Kamiq

Чешский автомобильный гигант Skoda выпустил рестайлинговые версии моделей Scala и Kamiq.

Выход в продажу обеих новинок состоится в нынешнем году. Среди изменений указали стильную головную оптику, видоизмененные бамперы, улучшенную решетку радиатора и новый шильдик на крышке багажника. Покупатели смогут приобрести хетчбэк и кроссовер в расширенном функциональном оснащении. В салоне установили цифровую приборную панель, увеличенный мультимедийный экран.

Что касается технических параметров, под капотом применят моторы от 1 до 1,5 литра с мощностью от 95 до 150 л.с. соответственно. На выбор предложены модификации с 5-6 ступенчатой трансмиссией. Также в более дорогой конфигурации применили семиступенчатую роботизированную коробку передач.