 

Мнение: Сенатство

01.08.2023, 20:40, Разное
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Президент России Владимир Путин принял председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Матвиенко доложила Путину, что в весеннюю сессию сенаторы ударно потрудились и рассмотрели порядка 500 законов.

«Среди законов для нас были приоритетными вопросы поддержки экономики, отечественного бизнеса в условиях санкций» – рассказала Матвиенко и добавила:   «Вторым вопросом по важности стала поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Совфедом было принято порядка 60 законов».
Цитаты отсюда

Судя по количеству законов, рассмотренных Советом Федерации, думать сенаторам некогда. А может, и не нужно им это? Успеть бы проголосовать, нет?

Не знаю почему, но мне почему-то вспомнился Инцитат – любимый конь римского императора Калигулы. Недоумеваю, и к чему это мне вспомнился сенатор Инцитат?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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