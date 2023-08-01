“Нужно было спасать дочь” – Успенская откровенно рассказала предысторию конфликта с хирургом Хайдаровым

Эпопея с недовольством Любови Успенской результатами пластической операции продолжается. Исправлять последствия процедуры артистка начала лишь полтора года назад, а подать на хирурга Хайдарова в суд за причинение морального и физического ущерба решила только сейчас.

В чем заключается отсутствие спешки в столь важном для звезды вопросе? Успенская рассказала журналистам, что, несмотря на появление осложнений, Хайдаров уверял ее в том, что скоро все пройдет.

Также, по словам знаменитости, она не обращалась к другим хирургам за помощью, потому тогда у нее был непростой период в жизни. Дело в том, что за пару лет до операции ее дочь Татьяна упала с велосипеда и в течение нескольких лет проходила длительную реабилитацию. На фоне случившегося у Татьяны Плаксиной возникли проблемы с запрещенными веществами, а также развилась депрессия, что стало причиной обострения отношений с матерью.

“Состояние Тани было важнее всего на свете, мне нужно было спасать свою дочь. В тот момент я не думала о себе вообще”, — цитирует Успенскую издание Super.

Певица добавила, что пришла к Хайдарову не потому, что я знала, что это хороший врач, а потому, что ориентировалась на удачный опыт Ирины Дубцовой, которая, по имеющимся данным, тоже прибегала к услугам хирурга. “Но это было у Иры, после операции очень маленький срок прошел, и проявляются все эти недостатки и изъяны не сразу, а через месяц, через два”, — резюмировала артистка.