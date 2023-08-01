 

“Нужно было спасать дочь” – Успенская откровенно рассказала предысторию конфликта с хирургом Хайдаровым

01.08.2023, 18:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эпопея с недовольством Любови Успенской результатами пластической операции продолжается. Исправлять последствия процедуры артистка начала лишь полтора года назад, а подать на хирурга Хайдарова в суд за причинение морального и физического ущерба решила только сейчас.

В чем заключается отсутствие спешки в столь важном для звезды вопросе? Успенская рассказала журналистам, что, несмотря на появление осложнений, Хайдаров уверял ее в том, что скоро все пройдет.

Также, по словам знаменитости, она не обращалась к другим хирургам за помощью, потому тогда у нее был непростой период в жизни. Дело в том, что за пару лет до операции ее дочь Татьяна упала с велосипеда и в течение нескольких лет проходила длительную реабилитацию. На фоне случившегося у Татьяны Плаксиной возникли проблемы с запрещенными веществами, а также развилась депрессия, что стало причиной обострения отношений с матерью.

“Состояние Тани было важнее всего на свете, мне нужно было спасать свою дочь. В тот момент я не думала о себе вообще”, — цитирует Успенскую издание Super.

Певица добавила, что пришла к Хайдарову не потому, что я знала, что это хороший врач, а потому, что ориентировалась на удачный опыт Ирины Дубцовой, которая, по имеющимся данным, тоже прибегала к услугам хирурга. “Но это было у Иры, после операции очень маленький срок прошел, и проявляются все эти недостатки и изъяны не сразу, а через месяц, через два”, — резюмировала артистка.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Белорусская мотивация

01.08 / Мнение: О главной, большой и безвозвратной утрате России… Украина, что ты наделала?

01.08 / Пикап Toyota Tundra нового поколения получил экстремальную версию AT37

01.08 / Когда все получается: дни удачи для каждого знака зодиака в августе

01.08 / С платьем, костюмом, джинсами и пальто: как стилизовать модные в этом сезоне ремни-цепочки и аксессуары из кожи

01.08 / Не 37-й, но 2023-й. И за «слова» пощады не будет

01.08 / Мнение: Русские выиграли на турнире 450 млн рублей

01.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Родина бросила труп журналиста Бабченко в Таллине

01.08 / Мнение: Сенатство

01.08 / Мнение: Бегство из леволиберальной Америки, жульничество Теслы и американцы без стиральных машин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика