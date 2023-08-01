 

В Москве прошел стихийный митинг хипстеров против строительства завода авиадвигателей

01.08.2023, 11:33, Разное
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В Москве началась стихийная акция протеста против строительства завода по выпуску деталей для газотурбинных двигателей.

Несколько тысяч человек собрались на пустыре в элитном московском районе Лефортово с требованием «прекратить столичный экоцид».

«Строй лунжи, не заводы», «Велодорожки вместо взлетных полос» и «Лефортову – лофты» – с такими плакатам вышли протестующие к месту, где Объединённая авиастроительная корпорация планирует возвести предприятие по производству комплектующих для самолётов. Некоторые были вынуждены добираться издалека – с Патриарших прудов, Красной Пресни и даже Хамовников. Кто-то смог воспользоваться электросамокатом, а кому-то пришлось ехать в вагоне метро вместе с простолюдинами.

– Политики говорят о каких-то новых рабочих местах. Они всегда много говорят. Мы, местные жители, знаем, что значат эти рабочие места – опять в Москву понаедут киргизские, таджикские и российские трудовые мигранты, которые не понимают нашей культуры и наших обычаев, – говорит москвич в первом поколении Михаил Кулешов.

Завсегдатай московских кальянных Александр Мельниченко отмечает, что «дым от заводских труб – не тот дым, который бы москвичи хотели видеть из окон своих квартир».

– Я не уверен, что дым от доменных печей, в которых будут выплавлять микросхемы, улучшит и без того удручающую атмосферу этого серого района, – сетует Мельниченко.

В поддержку протестующих выступили и в Высшей школе экономики. Специалист по расово-гендерной теории профессор антропологии Илья Бахирев напомнил, что последние годы Россия демонстрировала довольно оптимистичные темпы деиндустриализации и декарбонизации, и новые инициативы правительства могут оказать отрицательный эффект. Страна уже успела эффективно встроиться в мировую экономику еще в начале прошлого века, и пересмотр этого положения может негативно сказаться на ее развитии.

– Помните, как мы экспортировали весь экологически-чистый продукт: «русские сезоны» Дягилева, нотные партии Рахманинова, квадраты Малевича. Я думаю, что надо развивать эту часть экономики, а не то, где мы себя всегда плохо показываем, и что очевидно приносит вред нашему душевному состоянию, – отметил профессор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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